Nguyên Bình Liên hoan hát dân ca và trình diễn nhạc cụ dân tộc thiểu số lần thứ I

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội thi.

Liên hoan thu hút hơn 200 diễn viên là hội viên, thanh niên đại diện cho 11/12 xóm trên địa bàn xã. Các đội thi mang đến nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: Hát dân ca, dân vũ, dân nhạc (hát giao duyên, hát ru, hát nghi lễ, hát Then đàn tính, độc tấu nhạc cụ...).

Nội dung các phần thi ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, đôi lứa, gương người tốt việc tốt và đời sống lao động sản xuất. Nhiều tiết mục dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả như: tái hiện Lễ hội cầu mùa, trích đoạn nghi lễ đón dâu của đồng bào Dao Đỏ, cùng các làn điệu hát Lượn, hát Then mượt mà của dân tộc Tày, Nùng.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn xóm Vũ Minh, giải nhì xóm Tân Bình, 2 giải ba xóm Bình Minh, xóm Pác Măn và 7 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao các giải A, B, C, khuyến khích cho các tiết mục tập thể, tiết mục cá nhân xuất sắc; 2 giải phụ cho nghệ nhân cao tuổi nhất và diễn viên nhỏ tuổi triển vọng.