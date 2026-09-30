Hạ Long đi vào thơ giữa nhịp chuyển mình của thành phố Quảng Ninh

Hạ Long không chỉ được nhớ đến bởi những danh thắng nổi tiếng hay những con số về du lịch. Với những người đã sống, đã yêu và gắn bó với Hạ Long, biển xanh, đảo đá, cánh buồm, bờ cát và mặt vịnh lấp lánh còn là những hình ảnh thân thương, lặng lẽ ở lại trong ký ức. Mỗi lần trở về, chỉ cần nhìn thấy một cánh buồm ngoài khơi hay nghe tiếng sóng vỗ bờ, Hạ Long dường như lại hiện lên thật gần, thật quen.

Trong “Sóng Hạ Long”, tác giả chọn sóng làm mạch dẫn để kể câu chuyện về biển và tình yêu. Khi “lặng lẽ êm đềm”, lúc “khát khao trào dội”, sóng được nhân hóa như một tâm trạng có lúc dữ dội, có lúc dịu dàng.

Bên vịnh biển xanh biếc

Sóng dào dạt vỗ bờ

Ngàn năm ôm cát trắng

Mà sóng vẫn đơn côi.

Sóng và cát trong bài thơ vì thế không chỉ là cảnh sắc. Sự giận hờn, nhớ thương rồi trở về với bờ cát tạo nên một câu chuyện tình mang màu sắc riêng của biển.

Những hình ảnh đặc trưng của Hạ Long tiếp tục xuất hiện qua cánh buồm đỏ, đảo xanh, phất dụ vàng, núi đá và mặt vịnh. Từ những chi tiết gần gũi ấy, tác giả dựng nên một Hạ Long vừa rực rỡ vừa thơ mộng.

Sóng và cát bên nhau

Chen giữa cánh buồm đỏ

Là trái tim rực cháy

Biển xanh màu nhớ thương.

Điểm đáng chú ý của bài thơ nằm ở cách tác giả nhìn Hạ Long từ những hình ảnh rất quen. Không có những mô tả cầu kỳ, bài thơ sử dụng thể thơ tự do, câu chữ mộc mạc và nhiều hình ảnh giàu tính gợi để ghi lại cảm xúc trước một không gian biển đã quá quen thuộc với người dân địa phương.

Ở những câu thơ cuối, nhịp thơ chậm lại. Chiều xuống, mây trôi qua núi đá, sóng khẽ ru bờ, để rồi Hạ Long được khép lại bằng một cảm nhận giản dị:

Chiều buông trên mặt vịnh

Mây trôi qua núi đá

Sóng ru bờ rất khẽ

Hạ Long thực như mơ.

Thành phố có thể đổi thay từng ngày, nhưng biển xanh, đảo đá và mặt vịnh vẫn ở đó, như một phần ký ức không dễ phai. Và trong một bài thơ viết giữa những ngày Hạ Long chuyển mình, tất cả được gói lại bằng một câu rất đẹp: “Hạ Long thực như mơ.”