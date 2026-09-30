Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nghi thức thỉnh trống kính báo anh linh các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Lễ viếng, truy điệu và an táng được tổ chức tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường. 71 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khu vực Đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quân khu 2; các thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 2 cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Lý A Tờ và Triệu Văn Mão. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu xác định danh tính đối với 17 hài cốt liệt sĩ, làm cơ sở để tiếp tục giám định, đối chiếu, từng bước đưa thêm những người đã hy sinh trở về đúng tên tuổi, quê quán và gia đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, việc tổ chức truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ là sự tri ân đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Lào Cai là địa bàn biên cương phía bắc, nơi quân và dân các dân tộc trong tỉnh cùng những người con từ mọi miền đất nước từng kề vai sát cánh, bám trụ nơi tuyến đầu, chiến đấu bảo vệ từng điểm cao, bản làng và tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh dâng hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Nhiều người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại nơi đây tuổi thanh xuân, máu xương và những ước nguyện còn dang dở để đất nước được bình yên, biên cương được giữ vững, non sông được vẹn toàn.

Từ hôm nay, 45 liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường; 26 liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, bên đồng chí, đồng đội và trong sự chăm sóc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Kiên trì tìm kiếm, đưa các anh trở về

Lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thiết thực của tỉnh Lào Cai trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trách nhiệm thiêng liêng và tình cảm sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, tỉnh Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, từ rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ đến tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Ban Quản lý Nghĩa trang phường Cam Đường và xã Bảo Thắng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà thân nhân các liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng đã không quản khó khăn, gian khổ, kiên trì tìm kiếm từng khu vực, từng vị trí. Bởi mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải, chờ mong kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Từ khi phát động Chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính; hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tặng quà động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên các anh vẫn tiếp tục. Tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ kiên trì tìm kiếm những người còn nằm lại, chăm lo người có công và thân nhân người có công, giữ gìn, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tặng quà Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

"Đưa người thân trở về với gia đình"

Tại buổi lễ, ông Lý Tiến Nam, con liệt sĩ Lý A Tờ, bày tỏ xúc động khi được đón người thân trở về với quê hương, gia đình.

Liệt sĩ Lý A Tờ, sinh năm 1944, quê quán Bắc Hà, Lào Cai, hy sinh năm 1979. Theo ông Nam, gia đình đã chờ đợi ngày người thân trở về trong nhiều năm. Có những thời điểm hy vọng trở nên mong manh, nhưng gia đình vẫn tin một ngày nào đó người con, người anh, người cha sẽ trở về.

"Hôm nay, ước nguyện ấy đã thành hiện thực", ông Nam chia sẻ.

Thay mặt gia đình, ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đồng đội và nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ, tìm kiếm, xác minh và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao tặng quà động viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Nghĩa trang phường Cam Đường, Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

71 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ khu vực Đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh, sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là công việc tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm đối với hiện tại và các thế hệ mai sau. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là thêm một người con được trở về, thêm một gia đình khép lại những năm tháng chờ đợi, góp phần làm trọn nghĩa với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.