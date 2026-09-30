Lâm Đồng triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Lâm Đồng sẽ tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch

Theo kế hoạch, các hoạt động tuyên truyền được triển khai từ ngày 25/9 - 5/12/2026, cao điểm tập trung vào tháng 11. Các cơ quan báo chí sẽ đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm báo chí số; đồng thời, tuyên truyền về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn cũng được tổ chức. Đáng chú ý là Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại Đà Lạt; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lâm Đồng lần thứ I từ ngày 16 - 20/11; cùng chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức trình diễn, trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa; tuần phim, triển lãm sách, ảnh; các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống tại cơ sở lưu trú du lịch; phong trào thể dục thể thao và Giải chạy bộ Lâm Đồng Trail.

Đặc biệt, chương trình mít tinh, diễu hành áo dài với chủ đề “Ngàn sắc áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt” dự kiến có khoảng 1.000 người tham gia tại Quảng trường Lâm Viên.

Các hoạt động được yêu cầu tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân và người dân làm chủ thể tham gia, thụ hưởng. Qua đó, gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.