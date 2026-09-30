Người đàn ông Việt lái ô tô 80 ngày từ TPHCM đến Paris, vượt 25.000km

80 ngày lái xe xuyên Á - Âu

Ngày 4/6, anh Phạm Quang Minh (sinh năm 1981, sống tại phường An Khánh, TPHCM) bắt đầu hành trình đặc biệt: lái chiếc Toyota Land Cruiser từ Việt Nam sang châu Âu. Đúng 80 ngày sau, anh tới Paris (Pháp), khép lại hành trình dài khoảng 25.000km qua hơn 20 quốc gia.

"Đây là chuyến đi tôi đã ấp ủ vài năm, vừa thỏa mãn đam mê lái xe vừa thỏa mãn mong muốn khám phá thế giới", anh cho biết.

Ban đầu, anh Minh và người em di chuyển theo đoàn hơn 10 thành viên, cùng lái mô tô và ô tô từ Việt Nam sang Paris, dự kiến đi 68 ngày. Từ TPHCM, anh Minh lái xe qua Trung Quốc, tiếp tục đến Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, Nga, Georgia rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đây, anh tách đoàn, đón hai người bạn từ Việt Nam bay qua và cùng họ lái xe đến hơn 10 quốc gia châu Âu.

Anh Minh và chiếc xe đồng hành suốt chuyến đi

Đây không phải lần đầu anh Minh thực hiện những chuyến đi dài bằng ô tô. Anh từng nhiều lần bay sang châu Âu rồi thuê xe tự lái, đi khám phá theo sở thích. Năm 2025, anh lái xe từ Việt Nam tới Tây Tạng (Trung Quốc).

Tuy nhiên để chuẩn bị cho hành trình từ Việt Nam sang Pháp, anh phải đảm bảo sức khỏe, tìm hiểu thông tin lịch trình kỹ lưỡng.

Chặng đầu tiên của hành trình xuyên lục địa, những du khách Việt Nam có hơn 20 ngày lái xe qua địa phận Trung Quốc, dừng chân tại nhiều điểm đến nổi tiếng. Anh Minh nhớ nhất thời điểm giữa tháng 7, khi đoàn xuyên qua dãy Thiên Sơn hùng vĩ để tới Khâu Từ, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, chạm mức 45 độ C. Chỉ cần rời khỏi ô tô, du khách có thể cảm thấy bỏng rát, hoa mắt, chóng mặt.

Anh Minh tại sa mạc Gobi, Trung Quốc - một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới. Phần lớn bề mặt là đất sỏi, đá khô cằn và các dãy núi gồ ghề

Nếu giao thông ở Trung Quốc chủ yếu là các tuyến cao tốc hiện đại thì cung đường bắt đầu trở nên thử thách hơn khi đoàn tiến vào Trung Á.

Đoàn gặp một sự cố khi qua cửa khẩu Tu’Er Gate, từ Trung Quốc sang Kyrgyzstan. Thủ tục thông quan kéo dài hơn nửa ngày với nhiều lần bốc dỡ hành lý ra khỏi xe để kiểm tra rồi lại sắp xếp lại. Đến khi được phép nhập cảnh, trời đã tối, nhiệt độ chỉ khoảng 4 độ C. Dù mệt mỏi, anh Minh cùng các thành viên trong đoàn tiếp tục lái khoảng 180km trong đêm, vượt qua những hẻm núi để về nơi nghỉ ngơi.

Nhiều tuyến đường ở Kyrgyzstan, Uzbekistan và Kazakhstan hẹp, không có dải phân cách, chạy xuyên qua những vùng sa mạc rộng lớn. "Khoảng cách giữa các điểm dừng nghỉ rất xa nên trên xe luôn phải chuẩn bị sẵn nước uống, thực phẩm và đồ sửa chữa cần thiết, đề phòng xảy ra sự cố giữa đường", anh Minh cho biết.

"Chặng khám phá Trung Á vất vả nhất hành trình 80 ngày nhưng cũng là chặng thú vị. Tôi đặc biệt ấn tượng với vẻ đẹp của thung lũng Altyn-Arashan, nằm ở độ cao hơn 3.000m tại Kyrgyzstan.

Vào mùa hè, đất nước này hiện ra với những thảo nguyên xanh mướt, dòng suối trong veo, núi tuyết và thời tiết dễ chịu, không kém gì Thụy Sĩ", anh Minh cho hay.

Cảnh sắc tại Kyrgyzstan

Những cuộc gặp gỡ khó quên

Nhìn lại quãng đường 25.000km, anh Minh cho rằng điều đáng nhớ nhất không nằm ở số lượng quốc gia đã đi qua mà ở những trải nghiệm trên mỗi cung đường. Việc lái xe giúp anh gần gũi hơn với cuộc sống mỗi vùng đất mình đi qua, tận hưởng trọn vẹn hơn vẻ đẹp thiên nhiên. Đồng thời, anh cũng có những cuộc gặp gỡ khó quên với người dân địa phương hay người Việt xa xứ.

Khi tới Uzbekistan, ngoài những sa mạc mênh mông và các công trình cổ kính đặc sắc, anh Minh nhớ tới cuộc gặp gỡ với một chủ quán phở Việt Nam tại thủ đô Tashkent.

"Khi biết có đoàn người Việt lái ô tô từ quê nhà sang Tashkent, bác chủ quán vui mừng và nấu riêng một bữa cơm Việt để đãi khách. Sau nhiều ngày ăn những món ẩm thực Trung Á khó hợp khẩu vị, bữa cơm của người đồng hương trở thành một kỷ niệm đặc biệt với tôi", anh Minh kể.

Dù từng nhiều lần tới châu Âu, nhưng trong hành trình từ TPHCM tới Paris, anh Minh lần đầu đặt chân đến khám phá 4 quốc gia: Bulgaria, Hy Lạp, Đan Mạch và Romania.

Ở Bulgaria, anh Minh dành khoảng 4-5 ngày khám phá Plovdiv và Sofia. Những công trình cũ, hệ thống giao thông mang dấu ấn thời Liên Xô xen lẫn nhịp sống chậm rãi, hiền hoà tạo nên một không gian khá khác biệt. Trong lần đi tàu điện cổ tham quan thành phố, anh được một thanh niên địa phương chủ động tiến lại bắt chuyện và nhiệt tình chỉ đường tới các điểm du lịch độc đáo của thành phố.

"Người dân quốc gia này hiền lành, mến khách, thân thiện như người dân Việt Nam vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp, có cảm tình đặc biệt với Bulgaria", anh Minh kể.

Ở Sofia, anh Minh tình cờ gặp một chủ quán người Việt. Chị mới mở quán phở Việt tại thành phố châu Âu khoảng 2 tháng. Khi anh cùng hai người bạn ghé ăn phở, cả nhóm vì nhớ cơm nhà đã ngỏ ý nhờ chị nấu một bữa cơm. Quán vốn không bán cơm, nhưng biết 3 vị khách tự lái xe từ Việt Nam sang, chị vui vẻ nhận lời. Chiều hôm đó, chị chuẩn bị thịt kho hột vịt, canh chua nóng hổi, khiến anh Minh và bạn rất xúc động.

Anh Minh ghé nhiều nhà hàng đồ ăn Việt trong hành trình

Một khoảnh khắc khiến anh Minh ấn tượng không kém là khi bắt gặp những chiếc ô tô mang thương hiệu Việt Nam, được sử dụng làm taxi tại Copenhagen, Đan Mạch. Khi biết anh lái xe từ Việt Nam sang, một tài xế taxi tại đây hào hứng chào đón, thậm chí ngỏ ý chở anh vào trung tâm thành phố du lịch miễn phí.

"Sau hành trình, tôi nhận ra việc lái xe hay xin thủ tục nhập cảnh xe vào các quốc gia không quá khó khăn, chỉ cần tìm hiểu kỹ thông tin. Theo tôi tính toán, nếu thực hiện một chuyến đi tương tự, chi phí ăn, ở và sinh hoạt vào khoảng 4-5 triệu đồng/người/ngày. Với hành trình 80 ngày, khoản này tương đương khoảng 320-400 triệu đồng/người, chưa tính xăng, phí cầu đường và gửi xe theo đường biển về Việt Nam", anh cho biết.

Anh Minh dự định thời gian tới tiếp tục lái xe khám phá châu Phi và Nam Mỹ.

Trong chuyến đi anh Minh cũng dành thời gian gặp gỡ nhiều bạn bè cũ

Ảnh: NVCC