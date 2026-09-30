Truyền dạy âm nhạc truyền thống ở A Lưới 1
Đội văn nghệ quần chúng xã A Lưới 1, thành phố Huế, đang trình diễn điệu múa cha-chấp. Một điệu múa truyền thống của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi. Những người trẻ này đã học hỏi những điệu múa, lời ca, và âm nhạc truyền thống từ các già làng, các nghệ nhân lớn tuổi trong làng, trong xã.Phỏng vấn: Chị Pa Tả Ngới – làng A Đeeng - thôn Bắc Sơn – xã A Lưới 1 – thành phố Huế.Hoạt động truyền dạy dân nhạc đó đã được tổ chức và duy trì nhiều năm qua. Các già làng, nghệ nhân đã không quản tuổi tác để h
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/video/van-hoa-giai-tri/truyen-day-am-nhac-truyen-thong-o-a-luoi-1-1875443.html