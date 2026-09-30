Truyền dạy âm nhạc truyền thống ở A Lưới 1

Phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc Tày, Dao, Cao Lan, xã Thác Bà đang từng bước khai thác các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian gắn với phát triển du lịch. Qua đó, địa phương tạo thêm sản phẩm đặc trưng, bảo tồn bản sắc và nâng cao sức hấp dẫn của vùng đất Thác Bà.