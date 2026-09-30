Lâm Đồng đoạt 2 giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên

Nhóm tác giả Trương Minh Thiện, Nguyễn Thị Thúy Nga và Trần Minh Châu Bảo đoạt giải C thể loại phát thanh.

Vừa qua, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ II năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức vinh danh 59 tác phẩm xuất sắc ở 6 loại hình gồm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, video và đồ họa. Trong đó, Lâm Đồng có 2 tác phẩm đoạt giải. Cụ thể, tác phẩm “Niềm tự hào dân tộc - ‘tấm khiên mềm’ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giới trẻ” của nhóm tác giả Trương Minh Thiện, Nguyễn Thị Thúy Nga và Trần Minh Châu Bảo, đơn vị Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đoạt giải C thể loại phát thanh; tác phẩm “Thanh niên trước làn sóng tin giả trên mạng xã hội” của tác giả Lê Thị Nguyệt Nga đoạt giải Khuyến khích thể loại đồ họa.

Các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh tại lễ trao giải cuộc thi lần thứ II năm 2026

Cuộc thi năm nay thu hút 462.629 bài dự thi, tăng 263.607 bài so với năm 2025. Qua các vòng tuyển chọn, Ban Tổ chức lựa chọn 59 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 23 giải Khuyến khích. Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cúp lưu niệm và tiền thưởng theo quy định.

Phát biểu tại lễ trao giải, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn cho biết, số lượng tác phẩm tăng mạnh cho thấy ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu, suy nghĩ và thể hiện quan điểm thông qua những sản phẩm cụ thể, qua đó thể hiện sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên đối với những vấn đề chung của đất nước.

Cuộc thi năm 2026 thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia với nhiều tác phẩm ở các loại hình báo chí và truyền thông

Theo Ban Tổ chức, nhiều tác phẩm năm nay lựa chọn những vấn đề được quan tâm trong đời sống xã hội, các chủ trương, định hướng mới và những vấn đề gắn với quá trình phát triển của đất nước. Các tác giả chú trọng tiếp cận vấn đề từ góc nhìn của người trẻ, sử dụng cách diễn đạt gần gũi và hình thức thể hiện đa dạng, phù hợp hơn với môi trường truyền thông hiện đại.

Giải C là dấu ấn của đội ngũ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tại cuộc thi chính luận dành cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2026