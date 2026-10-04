Lễ hội Hàn Quốc tôn vinh những hũ tương ớt gochujang truyền thống

Sunchang Jangryu Festival hay lễ hội các loại tương Sunchang, sẽ tổ chức lần thứ 21 trong tháng 10/2026 tại Làng Dân gian Tương ớt truyền thống Sunchang và Công viên Chủ đề Lên men Sunchang.

Theo chính quyền địa phương, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 18/10, với chủ đề “Hương vị Sunchang nhuộm màu thế giới”.

Du khách nước ngoài đang tự tay làm tương ớt truyền thống dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy làm tương ớt. Ảnh: Fnnews

Sunchang từ lâu được biết đến như một vùng nổi tiếng về các loại tương lên men của Hàn Quốc, trong đó có gochujang (고추장), tương ớt đỏ có vị cay, ngọt và đậm đà.

Bên cạnh gochujang, văn hóa “jang” còn bao gồm những loại tương truyền thống khác như doenjang và ganjang. Điểm chung của chúng là quá trình lên men, một kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong ẩm thực Hàn Quốc.

Mọi người làm tương ớt trong khí vô cùng vui vẻ. Ảnh: Fnnews

Tại lễ hội, du khách không chỉ đến nếm thử món ăn mà còn có thể trực tiếp tham gia làm gochujang.

Chương trình Global Gochujang Making mời người Hàn Quốc và du khách quốc tế cùng trải nghiệm các công đoạn làm tương.

Ngoài ra còn có hoạt động tìm hiểu văn hóa làm jang, làm kimchi, makgeolli và meju - những thực phẩm gắn với truyền thống lên men của Hàn Quốc.

Ảnh: Fnnews

Một hoạt động đặc biệt khác là đoàn rước dâng gochujang lên nhà vua. Chương trình tái hiện câu chuyện liên quan đến vua Taejo, người sáng lập triều đại Joseon, và sự yêu thích đối với hương vị gochujang Sunchang.

Trong màn tái hiện, những chum tương được chở trên xe và đoàn rước đi qua làng cùng âm nhạc truyền thống.

Điều đáng chú ý là lễ hội không xem gochujang đơn thuần như một loại gia vị. Các chương trình được xây dựng xoay quanh cả văn hóa lên men, từ nguyên liệu, kỹ thuật làm tương đến cách kiến thức được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Công viên Chủ đề Lên men Sunchang còn giới thiệu những nguyên lý khoa học liên quan đến vi sinh vật và quá trình lên men thực phẩm, giúp câu chuyện truyền thống được tiếp cận theo cách hiện đại hơn.

Các nghệ nhân tham gia làm tương ớt. Ảnh: Fnnews

Gochujang cũng hiện diện trong rất nhiều món ăn quen thuộc của Hàn Quốc, từ tteokbokki, bibimbap đến các món thịt và món xào.

Tại lễ hội, du khách có thể thưởng thức nhiều món sử dụng các loại tương lên men của Sunchang, qua đó thấy được cách một nguyên liệu có thể đi từ chiếc chum tương truyền thống vào những món ăn phổ biến ngày nay.

Từ một loại tương được làm qua quá trình lên men, gochujang vì thế trở thành câu chuyện về đất đai, nguyên liệu, kỹ thuật và ký ức ẩm thực của người Hàn.

Lễ hội Sunchang cho thấy đôi khi một món ăn không chỉ được giữ lại bằng công thức, mà còn bằng những nghi lễ, trải nghiệm và cách kể chuyện để thế hệ sau tiếp tục hiểu vì sao một hương vị lại có ý nghĩa với cộng đồng.