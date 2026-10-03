'Đi tiếp con đường của cha' – một hành trình tiếp nối

Triển lãm bắt đầu từ câu chuyện của một gia đình nghệ thuật tại ngôi nhà số 46 Trần Nhật Duật (Hà Nội), nơi ba anh em lớn lên cùng những bảng màu, tác phẩm hội họa và tiếng đục khắc. Không gian này đến nay vẫn được gia đình gìn giữ như một nơi lưu giữ ký ức nghệ thuật của nhiều thế hệ.

Nguyễn Hồng Hưng là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ điêu khắc, hội họa đến văn chương và giảng dạy

Đợt 1 của triển lãm, diễn ra từ ngày 2-7.10, tập trung vào điêu khắc, giới thiệu 10 tác phẩm của họa sĩ - nhà điêu khắc Nguyễn Hồng Hưng và 60 tác phẩm tượng đồng của nhà điêu khắc Vân Thuyết, cùng các tác phẩm hội họa của họa sĩ Mai Trang.

Đợt 2 sẽ khai mạc ngày 17.10 và kéo dài đến hết ngày 25.10.2026 tại Nhà triển lãm Hội Nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Sinh năm 1952, tốt nghiệp ngành Điêu khắc tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Nguyễn Hồng Hưng là nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ điêu khắc, hội họa đến văn chương và giảng dạy.

Các đại biểu khách mời tại sự kiện

Ông từng giảng dạy môn Nguyên lý thị giác tại nhiều trường đại học ở TP.HCM; là tác giả hai cuốn sách “Nguyên lý Design thị giác” và “Nguyên lý Bố cục thị giác”.

10 tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm cho thấy mối quan tâm của Nguyễn Hồng Hưng tới sự giao thoa giữa hình khối, ánh sáng, tính khoa học với chất liệu dân gian và những suy tư về đời sống.

Trong đó có “Tiên Dung Chử Đồng Tử” (đúc đồng, 1985), từng đoạt giải Nhì Triển lãm Điêu khắc toàn quốc; “Bố bạc con vàng”, được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập; “Cây đu đủ”, cùng các tác phẩm “Đường tu”, “Đường thánh”, “Chờ tin tốt”...

Các tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Hồng Hưng

Chia sẻ về quan niệm sáng tác, hoạ sĩ Nguyễn Hồng Hưng nói: “Tôi làm cái tôi thích và tôi thích cái tôi làm. Thấy đẹp thì tiếp tục làm cho đến khi hoàn thành, không làm để lấy lòng ai”.

Nếu Nguyễn Hồng Hưng tìm kiếm sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc trong hình khối, Vân Thuyết lại có một hành trình nghệ thuật đặc biệt. Từng là nhạc công violon độc tấu trước khi chuyển sang mỹ thuật, ông mở rộng sáng tạo từ điêu khắc, hội họa đến thơ ca mang màu sắc thiền.

Tác phẩm vủa họa sĩ Mai Trang

Trong khi đó, họa sĩ Mai Trang (Maj Trang Olson) tự học hội họa, tranh của bà đã được trưng bày và sưu tập tại hai gallery ở Ý. Bà từng được danh họa Bùi Xuân Phái vẽ chân dung vào ngày 31.3.1988, một kỷ niệm đặc biệt được bà lưu giữ trong hành trình sáng tác.

Theo TS Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm là sự trở về của Mai Trang trong tình cảm của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; đồng thời tạo nên một không gian giàu cảm xúc với nhiều chất liệu và tác phẩm nghệ thuật của gia đình.

Không gian triển lãm

“Đi tiếp con đường của cha” không chỉ là một triển lãm nghệ thuật gia đình, mà còn là câu chuyện về sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Từ người cha - họa sĩ dân gian Hồng Vân, một nghệ sĩ tự do, mộc mạc với nhiều tác phẩm sơn dầu khổ lớn, trong đó có những chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được sáng tác từ thập niên 1960-1970, ba người con đã lựa chọn những con đường khác nhau để tiếp tục đời sống nghệ thuật.

“Đi tiếp con đường của cha” vì thế không chỉ là cuộc gặp gỡ của ba cá tính nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về tình cha, tình anh em và sợi dây gắn kết gia đình.

Mỗi người lựa chọn một cách biểu đạt, nhưng cùng trở về bên nhau để tiếp nối những giá trị nghệ thuật mà người cha đã gieo mầm, biến ký ức gia đình thành nguồn cảm hứng cho hành trình sáng tạo hôm nay.