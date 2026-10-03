Các tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 74 năm trận Trại Diền anh dũng và khánh thành di tích lịch sử cách mạng Trại Diền. Ảnh: PV

Trại Diền ở thôn Duyên Yết, xã Phú Xuyên là địa danh lịch sử gắn liền với trận chiến đấu anh dũng diễn ra ngày 11/10/1952 (tức ngày 23-8 Âm lịch năm Nhâm Thìn) giữa Đại đội C3 Bộ đội địa phương tỉnh Hà Đông cùng lực lượng dân quân, du kích và nhân dân với quân đội Pháp.

Trong trận chiến đó, thực dân Pháp đã huy động lực lượng đông đảo, sử dụng nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại như: Máy bay, pháo binh, xe cơ giới và tàu chiến, tổ chức nhiều mũi tiến công bao vây Trại Diền. Đối đầu với lực lượng địch vượt trội về quân số và trang bị vũ khí, cán bộ, chiến sĩ Đại đội C3 cùng lực lượng dân quân, du kích và người dân đã kiên cường bám trụ, chiến đấu quyết liệt bảo vệ trận địa.

Tấm bia tại di tích Cách mạng Trại Diền ghi lại trận chiến anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ảnh: PV

Từ khoảng 5 giờ sáng đến 17 giờ cùng ngày, quân ta nhiều lần đánh bật các đợt tiến công, tiêu diệt hơn 250 tên địch, làm bị thương hàng trăm tên; hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Chiến thắng Trại Diền góp phần mở đầu cho chiến dịch Đông Xuân 1952-1953, đồng thời để lại những kinh nghiệm quý báu về tinh thần chiến đấu, ý chí quyết tâm và nghệ thuật phối hợp giữa bộ đội địa phương với lực lượng dân quân, du kích và nhân dân.

Với những giá trị lịch sử tiêu biểu, ngày 21 tháng 9 năm 2007 Trại Diền đã được UBND tỉnh Hà Tây xếp hạng di tích Cách mạng cấp tỉnh, thành phố. Hiện nay, di tích Cách mạng Trại Diền đã được tu bổ, tôn tạo và hoàn thành các hạng mục công trình gồm: Nhà Đại bái, Tiền tế, Tả vu và Hữu vu... với tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng.

Việc hoàn thành công trình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, diện mạo kiến trúc, tạo không gian trang nghiêm, khang trang phục vụ hoạt động tưởng niệm, tri ân mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cách mạng.

Các đại biểu và người dân tham gia Lễ kỷ niệm 74 năm trận Trại Diền anh dũng. Ảnh: PV

Lễ kỷ niệm 74 năm trận Trại Diền anh dũng là dịp để các đại biểu và người dân cùng ôn lại lịch sử hào hùng đấu tranh cách mạng, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ di tích, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Xã Phú Xuyên tổ chức lễ cắt băng khánh thành tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Cách mạng Trại Diền. Ảnh: PV

Sau thời gian trùng tu, tôn tạo, tại Lễ kỷ niệm 74 năm trận Trại Diền anh dũng, xã Phú Xuyên đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành di tích lịch sử Cách mạng Trại Diền.