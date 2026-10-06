Dàn sao mang sách gì tới show diễn Valentino ở Paris?

Khác với những tấm thiệp mời tham dự sự kiện thời trang thông thường, tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của thương hiệu Valentino, Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã yêu cầu các khách mời mang theo một cuốn sách, “dù là sách mới mua hay đã nằm sẵn trong tủ sách tại nhà”.

Buổi trình diễn xoay quanh khái niệm "Antibiblioteca" (thư viện phản truyền thống), do cố nhà văn và nhà triết học người Italy Umberto Eco đặt ra.

Khái niệm này ám chỉ tiềm năng vô hạn của những cuốn sách chưa đọc nằm trên kệ. Michele so sánh chúng với những bộ quần áo chúng ta chưa từng mặc, mỗi bộ đều chứa đựng một câu chuyện chưa được hé mở.

"Có một điều gì đó khiến tôi thích thú trong ý tưởng sở hữu một món đồ tuyệt đẹp trong tủ quần áo mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ mặc," ông chia sẻ trong buổi xem trước bộ sưu tập.

Dàn sao mang sách gì tới Paris?

Chủ nhân tượng vàng Oscar 2026 Cynthia Erivo lựa chọn cuốn tiểu thuyết Giovanni’s Room của nhà văn da màu huyền thoại James Baldwin.

"Tôi phát cuồng vì James Baldwin, và tôi tin rằng đây là một trong những câu chuyện tình yêu đẹp nhất từng được viết ra", nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên Cynthia Erivo lựa chọn cuốn tiểu thuyết Giovanni’s Room của nhà văn da màu huyền thoại James Baldwin. Ảnh: WWD

Tác phẩm khai thác những góc khuất tâm lý, bản dạng giới và tình yêu này hoàn toàn đồng điệu với thần thái cá tính, tự do mà Cynthia luôn thể hiện trong thời trang.

Trong khi đó, nam tài tử Colman Domingo mang đến show diễn cuốn sách Mastering the Art of French Cooking của tác giả Julia Child.

“Từ lâu tôi đã có niềm đam mê với ẩm thực Pháp, vì vậy tôi nghĩ một cuốn sách về nghệ thuật nấu ăn của Pháp sẽ rất cần thiết cho tất cả mọi người,” anh vui vẻ chia sẻ.

Nam tài tử Colman Domingo mang đến show diễn cuốn sách Mastering the Art of French Cooking của tác giả Julia Child. Ảnh: WWD

Samara Weaving, nữ diễn viên gắn liền với thể loại phim kinh dị, lại lựa chọn cho mình cuốn sách Evenings and Weekends của tác giả người Ireland, Oisín McKenna.

Lấy bối cảnh một mùa hè rực rỡ nhưng ngột ngạt tại London, xoay quanh những mối quan hệ, khát vọng và khủng hoảng tuổi trẻ, cuốn sách được nhiều độc giả ca ngợi là "cuốn sách của mùa hè".

Nữ chính của bộ phim hài lãng mạn đình đám Voicemail for Isabelle, Zoey Deutch, mang đến cuốn The Sixth Extinction của Elizabeth Kolbert, một tác phẩm phi hư cấu đoạt giải Pulitzer viết về vai trò của con người đối với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay và việc dẫn đến sự biến mất của các loài sinh vật quanh ta. "Tôi rất thích nó, đó là một cuốn sách tuyệt vời," cô nói.

Samara Weaving mang cuốn Evenings and Weekends của tác giả người Ireland, Oisín McKenna, và Zoey Deutch, mang cuốn The Sixth Extinction của Elizabeth Kolbert đến show thời trang Xuân/Hè 2027 của Valentino. Ảnh: WWD.

Clairo, nữ nghệ sĩ indie pop Gen Z mang tới một trong những cuốn sách của tác giả mà cô vô cùng yêu thích gần đây, The Covert Joy của cây viết người Brazil Clarice Lispector.

Luke Leitch, cây viết phê bình thời trang nổi tiếng từ Vogue Runway, mang tới một cuốn danh mục triển lãm Pháp cũ về các tác phẩm lưu giữ tại Bảo tàng Uffizi ở Florence. Anh lấy cuốn sách từ khách sạn biểu tượng La Louisiane ở Saint-Germain với sự cho phép của ban quản lý.

"Valentino có cội nguồn từ một ý niệm nhất định về vẻ đẹp Italy, nên cuốn sách này là lựa chọn hoàn hảo," Luke cho biết.

Những tên tuổi đình đám trong làng thời trang và cuốn sách họ đọc. Ảnh: AOL.

Ngoài ra, Naomi Watts chọn tác phẩm kinh điển Jane Eyre của Charlotte Brontë, trong khi Tổng biên tập Vogue Anna Wintour mang Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) của Jane Austen. Nam diễn viên Joe Alwyn lại xuất hiện với James and the Giant Peach của Roald Dahl.

Nam diễn viên Alexander Skarsgård mang Isländska Sagor, tuyển tập các saga Iceland, còn diễn viên Italy Lorenzo Zurzolo chọn Ragazzi di vita của Pier Paolo Pasolini. Nữ diễn viên Mika Abdella chọn một tác phẩm kinh điển khác của Jane Austen, Emma.

Nhà mốt thời trang tiếp tục xây dựng mối liên hệ với văn hóa

Show diễn năm nay không phải là lần đầu tiên thương hiệu xa xỉ nước Ý tìm kiếm cảm hứng sáng tạo từ những trang sách. Trong vài năm trở lại đây, nhà mốt Valentino đã liên tục khẳng định vị thế của mình như một "thương hiệu văn hóa" đi đầu trong việc tôn vinh nghệ thuật ngôn từ.

Dự án quy tụ những cái tên xuất sắc như André Aciman (Call Me by Your Name), Brit Bennett, Mieko Kawakami, Leila Slimani hay tác giả đoạt giải Pulitzer Andrew Sean Greer. Ảnh: Valentino.com

Hai chiến dịch Valentino The Narratives I (2021) và II (2022) do cựu Giám đốc Sáng tạo Pierpaolo Piccioli khởi xướng là một thử nghiệm mang tính cách mạng, phá vỡ hoàn toàn các quy chuẩn truyền thông thời trang truyền thống.

Thay vì dựa vào hình ảnh người mẫu hay sản phẩm xa xỉ, Valentino tạo ra các chiến dịch "chỉ toàn chữ", thay đổi hoàn toàn quan niệm về truyền thông thời trang bằng cách đặt toàn bộ tầm quan trọng vào thông điệp – theo đúng nghĩa đen.

Các nhà văn được trao toàn quyền tự do sáng tạo để viết nên những đoạn văn ngắn, bài thơ và câu chuyện nhỏ khai thác các chủ đề nhân văn như tình yêu, bản dạng cá nhân, ký ức và sự tự do.

Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, Valentino kêu gọi những người theo dõi thương hiệu này hãy chậm lại và trân trọng vẻ đẹp của sách in. Những dòng chữ này sau đó được phủ kín trên các bức tường đô thị tại New York, London, Milan, xuất hiện trên mặt báo và cửa kính các hiệu sách độc lập.