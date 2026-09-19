Thước đo thực lực

Độ khó ngày càng cao

HLV Kim Sang-sik đang trải qua những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp cầm quân. Tương tự như người tiền nhiệm Park Hang-seo, ông Kim đổi đời khi đến dẫn dắt U.23 và đội tuyển Việt Nam. Sau nửa năm đầu chưa xuôi chèo mát mái, nhà cầm quân Hàn Quốc từng bước gặt hái thành tựu. Ông cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2 lần liên tiếp, điều chưa ai làm được trước đó khi gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Tài năng và may mắn tiếp tục song hành với thầy Kim. Tại vòng loại Asian Cup 2027, ông và đội tuyển lật ngược thế cờ ngoạn mục để giành vé dự vòng chung kết. Gọi là như vậy bởi thực tế đội tuyển Việt Nam từng thua tới 0-4 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil. Thế nhưng, việc bóng đá Malaysia gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch đã bị phanh phui và bị xử thua 0-3, tạo điều kiện cho đội tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều thách thức.

Bên cạnh thành tích với đội tuyển Việt Nam, ông Kim cũng tạo dựng thành công không thua kém đàn anh Park Hang-seo, cùng đội tuyển U.23. Tại vòng chung kết Giải bóng đá U.23 châu Á 2026, những Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn... giúp đội giành huy chương đồng chung cuộc. Tại Đông Nam Á, U.23 Việt Nam phiên bản Kim Sang-sik thống trị khu vực khi vô địch từ giải U.23 đến giành huy chương vàng SEA Games. Nhưng leo cao thì gió lớn. Chiến lược gia Hàn Quốc cảm nhận rất rõ áp lực ngày một tăng lên theo cấp số nhân. Đáng nói, FIFA ASEAN Cup 2026 là một thử thách với độ khó cao hơn, nếu đặt lên bàn cân cùng ASEAN Cup, SEA Games hay giải U.23 Đông Nam Á.

Việc giải đấu diễn ra theo lịch FIFA Days giúp Thái Lan, Philippines hay Indonesia có quyền triệu tập đội hình mạnh nhất. Đơn cử, đội tuyển Thái Lan đã thay hơn 1 nửa lực lượng, nếu so với đội hình từng thua đội tuyển Việt Nam 2 lần tại chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026. Chanathip Songkrasin-gương mặt đẳng cấp nhất của bóng đá Thái Lan đã hiện diện trở lại. Nên nhớ, “Messi Thái” chưa từng thua đội tuyển Việt Nam trong 8 lần giáp mặt, với 4 trận thắng và 4 trận hòa.

Philippines-đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 cũng chẳng hề dễ chơi. Chuẩn bị cho giải đấu này, đội bóng xứ nghìn đảo triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, như: Paul Tabinas (Dinamo Zagreb/Croatia), Gerrit Holtmann (VFL Bochum/Đức), Raphael Obermair (Paderborn/Đức) hay Dylan Demuynck (Lierse/Bỉ)...

Núi cao đo bản lĩnh

“26 trận bất bại liên tiếp của HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam là kỷ lục mà mọi HLV ở Đông Nam Á phải nể phục”, nhà báo Alvino Hanafi của Goal Indonesia đưa ra quan điểm “nhưng những trận đấu tới đây sẽ là rào cản rất lớn. Từ nay cho đến tháng 1-2027, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Thái Lan, Philippines hay có thể là Indonesia phiên bản mạnh nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiếp đến ở vòng chung kết Asian Cup 2027, các bạn sẽ còn gặp Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Yemen. Rất khó để đội tuyển Việt Nam duy trì mạch toàn hòa và thắng như giai đoạn vừa qua. Thậm chí, ông Kim sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại. Lúc bấy giờ, áp lực như từng xảy ra với HLV Philippe Troussier chắc chắn đến”.

Người tiền nhiệm Philippe Troussier từng phải chia tay đội tuyển Việt Nam sau 3 trận thua liên tiếp trước Indonesia từ vòng chung kết Asian Cup 2023 đến vòng loại World Cup 2026. So với giai đoạn ấy, đội tuyển Indonesia còn mạnh hơn nhiều. Khát khao đòi nợ đội tuyển Việt Nam sau khi thua tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 càng thúc đẩy quyết tâm với đoàn quân của HLV John Herdman.

Dù sao thì đây cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam "một công đôi việc". Thứ nhất, nếu thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ nhận được sự nể phục tuyệt đối từ người hâm mộ, truyền thông đến các đội tuyển trong khu vực. Thứ hai, các trận đấu tới là cơ sở để toàn đội rèn luyện, trước khi hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đặc biệt, không chỉ Indonesia, Thái Lan, Philippines chào đón quân số tốt nhất. FIFA Days cũng góp phần giúp HLV Kim Sang-sik dễ dàng tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam. Nên nhớ ở ASEAN Cup 2026, hành trình vô địch của đội tuyển còn thiếu vắng nhiều gương mặt. Sự xuất hiện của Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Olaha Mạnh Đức hay Adou Minh, Lương Chí Khải... hứa hẹn giúp đội tuyển Việt Nam gia tăng sức mạnh.