Barcelona đã đúng khi phủi tay với Rashford

Anthony Gordon đang tạo ra những tín hiệu tích cực trong giai đoạn đầu khoác áo Barcelona. Dù chưa trực tiếp ghi bàn, cầu thủ chạy cánh người Anh đã có 4 kiến tạo sau 5 trận, nhanh chóng trở thành một trong những mắt xích đáng chú ý trong hệ thống của HLV Hansi Flick.

Sự khởi đầu này phần nào giúp Barcelona có thêm cơ sở để lý giải quyết định không mua đứt Marcus Rashford sau mùa giải cho mượn để trả anh về MU.

Từ chỗ bị hoài nghi, Gordon đã dập tan mọi tranh luận. Ảnh: Reuters.

Gordon phù hợp với triết lý của Hansi Flick

Quyết định của Barcelona từng gây tranh luận bởi những con số của Gordon tại Premier League mùa trước không thực sự nổi bật. Trong 26 lần ra sân cho Newcastle, tiền đạo 25 tuổi chỉ ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo. Trong khi đó, Rashford vừa trải qua nửa sau mùa giải ấn tượng tại Barcelona dưới dạng cho mượn và từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Catalonia.

Barcelona được cho là có thể mua đứt Rashford với mức phí khoảng 30 triệu euro. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB cuối cùng không kích hoạt điều khoản này và chuyển hướng sang Gordon.

Giám đốc Thể thao Deco từng giải thích rằng nguyên nhân nằm ở yếu tố chiến thuật. “Ý tưởng chơi bóng của chúng tôi phù hợp với Anthony hơn. Phong cách của cậu ấy phù hợp với những gì HLV mong muốn”, cựu danh thủ chia sẻ.

Nếu chỉ dựa vào thành tích tại Premier League, lựa chọn của Barcelona có thể khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, màn trình diễn của Gordon tại Champions League mùa trước lại cho thấy một khía cạnh khác. Trong 12 trận cùng Newcastle, anh ghi 10 bàn, chỉ đứng sau Kylian Mbappe và Harry Kane trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Gordon cũng không xa lạ với Camp Nou. Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước, anh cùng Newcastle nhận thất bại 2-7 trước Barcelona, qua đó thua chung cuộc 3-8. Khi ấy, Gordon chỉ có thể rời sân đấu với tư cách cầu thủ đội khách. Vài tháng sau, anh trở lại Camp Nou nhưng lần này với tư cách một thành viên của đội chủ nhà.

Ngay từ khi gia nhập Barcelona, Gordon đã thể hiện nỗ lực hòa nhập. Trong lễ ra mắt, anh sử dụng tiếng Tây Ban Nha để phát biểu và còn học thêm một số câu tiếng Catalonia nhằm giao tiếp với người hâm mộ.

Những chi tiết đó không quyết định thành công trên sân cỏ, nhưng cho thấy cầu thủ người Anh đang chủ động thích nghi với môi trường bóng đá hoàn toàn mới.

Gordon thích nghi nhanh tại Barcelona. Ảnh: Reuters.

Vai trò ngày càng rõ ràng

Gordon nhanh chóng để lại dấu ấn ngay trong trận đầu tiên tại La Liga. Đối đầu Elche, anh thực hiện 2 đường kiến tạo chỉ trong khoảng 4 phút, qua đó góp phần trực tiếp vào chiến thắng của Barcelona.

Đáng chú ý, Gordon từng có cơ hội tự mình ghi bàn khi đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm, anh chọn chuyền ngang để Fermin Lopez lập công.

Sau trận, Gordon nhấn mạnh rằng lợi ích của tập thể quan trọng hơn thành tích cá nhân. “Bạn luôn muốn giành chiến thắng, nhưng đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi thi đấu cho CLB này”, cầu thủ người Anh chia sẻ.

HLV Flick cũng nhanh chóng nhận ra điểm mạnh của tân binh. Nhà cầm quân người Đức cho rằng Gordon vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm, nhưng đánh giá cao những đường chuyền quyết định của anh.

Sau 5 trận, Gordon đã có 4 kiến tạo. Con số này phản ánh khá rõ vai trò mà Flick đang xây dựng cho cầu thủ người Anh: không nhất thiết phải trở thành người kết thúc mọi pha tấn công, mà có thể tạo ra cơ hội và mở không gian cho những ngôi sao khác.

Tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và năng lượng pressing của Gordon giúp Barcelona có thêm phương án ở cánh trái. Anh có thể bám biên để kéo giãn hệ thống phòng ngự, khai thác khoảng trống phía sau hậu vệ hoặc bó vào trung lộ để phối hợp.

Điều này đặc biệt quan trọng trong hệ thống của Flick, nơi các cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí và gây áp lực ngay sau khi mất bóng.

Trong bức tranh đó, Gordon đang đảm nhận một vai trò tương đối khác biệt. Nếu Raphinha và Yamal thường xuyên được kỳ vọng tạo ra đột biến trực tiếp, Gordon có thể đóng góp bằng tốc độ, những pha di chuyển phá cấu trúc phòng ngự và các đường chuyền cuối cùng.

Tất nhiên, 5 trận là khoảng thời gian quá ngắn để kết luận bản hợp đồng trị giá 70 triệu bảng đã thành công. Gordon vẫn cần duy trì hiệu suất trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt ở khâu ghi bàn. Trước những đối thủ sừng sỏ hơn, Gordon chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Đó cũng là lúc để bản hợp đồng 70 triệu euro này chứng minh giá trị.

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