Phường Giảng Võ: Lan tỏa tinh thần tập luyện thể dục, thể thao thông qua Giải chạy Báo Hànộimới

Học sinh phường Giảng Võ biểu diễn võ thuật. Ảnh: MH

Trải qua 50 lần tổ chức, Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình đã trở thành một sự kiện thể thao giàu truyền thống, một nét đẹp văn hóa của Thủ đô; là nơi hội tụ của tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của con người Hà Nội. Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ đo bằng thành tích trên đường chạy, đó còn là bước chạy của sức khỏe, của niềm tin, của ý chí và của một cuộc sống tích cực.

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải chạy. Ảnh: MH

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Lê Thị Thu Hà khẳng định, tinh thần của Giải chạy hôm nay sẽ không dừng lại ở vạch đích. Sau tiếng còi kết thúc, sau những tấm huy chương và những thành tích được ghi nhận, mỗi vận động viên sẽ tiếp tục mang tinh thần thể thao trở về với gia đình, trường học, cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Vận động viên khối nữ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lao động xuất phát. Ảnh: MH

“Hãy để việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành một thói quen đẹp mỗi ngày. Hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp: mỗi người dân lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, mỗi ngày dành một khoảng thời gian (30 phút) để vận động, để khỏe hơn, vui hơn và sống ý nghĩa hơn”, đồng chí Lê Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Vận động viên khối nữ THPT về đích. Ảnh: MH

Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ cũng mong muốn các vận động viên sẽ thi đấu hết mình với tinh thần “Đoàn kết -Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, tôn trọng đối thủ, chấp hành nghiêm điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. Để từ đó, mỗi bước chạy hôm nay thực sự trở thành một hình ảnh đẹp về con người phường Giảng Võ nói riêng và người Hà Nội nói chung.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Giảng Võ Nguyễn Ngọc Chiến trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ảnh: MH

Sau chung kết cấp phường, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để xây dựng đội tuyển chạy đại diện phường Giảng Võ tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 cấp thành phố vào ngày 27-9.