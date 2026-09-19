Chelsea nhận 'cái tát đau điếng' ở vòng 5 Ngoại hạng Anh

Chelsea bước vào trận đấu với sự chủ động ngay từ đầu. Đội khách kiểm soát bóng tốt hơn và cố gắng đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trước sự tập trung của Brentford, The Blues không thể làm gì khác biệt trong 45 phút đầu tiên.

Brentford khiến Chelsea thua bẽ bàng (Ảnh: The Guardian)

Thế trận thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Brentford bắt đầu khai thác tốt hơn những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Chelsea và có bàn mở tỉ số ở phút 61.

Từ một quả phạt góc, hàng thủ Chelsea không kiểm soát tốt khu vực trước khung thành. Jaidon Anthony nhanh chóng chớp thời cơ, đánh đầu ở cự ly gần đưa Brentford vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, Chelsea lập tức tăng tốc. Đội khách có những khoảng thời gian gây sức ép đáng kể lên phần sân Brentford nhưng vẫn thiếu một pha xử lý quyết định để đưa bóng vào lưới.

Trong lúc Chelsea mải miết tìm bàn gỡ, Brentford tận dụng khoảng trống để tung đòn thứ hai. Phút 83, Igor Thiago có mặt đúng lúc sau một tình huống phản công. Bóng bật ra từ pha cứu thua của thủ môn Chelsea và tiền đạo người Brazil lập tức dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Thiago tại Premier League mùa này.

Cole Palmer và đồng đội trải qua ngày thất vọng (Ảnh: Sun Sport)

Đến phút 90+4, chiến thắng gây sốc được Brentford hoàn tất. Kevin Schade có khoảng trống bên cánh trái rồi đưa bóng vào khu vực trung lộ. Fabio Carvalho xuất hiện đúng lúc và dứt điểm ở cự ly gần, ấn định tỉ số 3-0.

Chelsea không còn thời gian để tìm kiếm bàn danh dự. Trận đấu kết thúc với chiến thắng cách biệt dành cho Brentford. Đây cũng là trận thua đậm nhất của Xabi Alonso từ khi HLV người Tây Ban Nha tiếp quản Chelsea.

Với Brentford, chiến thắng 3-0 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên họ đánh bại The Blues trên sân nhà kể từ năm 1938.