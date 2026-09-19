Mua sắm hơn 400 triệu euro, Chelsea bất ngờ trả giá

Chelsea bộc lộ nhiều vấn đề. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 19/9, "The Blues" trải qua buổi tối đáng quên khi bị Brentford đánh bại 0-3 ở vòng 5 Premier League. Thất bại tại sân Gtech khiến Chelsea có trận thứ ba liên tiếp không thắng ở Premier League, đồng thời phơi bày hàng loạt vấn đề trong cách vận hành của đội bóng dưới thời Alonso.

Hàng thủ báo động

Chelsea không thể tìm ra lời giải cho những tình huống cố định và các pha phản công của Brentford. Đội chủ nhà ghi ba bàn, trong đó bàn mở tỷ số đến từ một tình huống phạt góc, trước khi Chelsea tiếp tục bị trừng phạt bởi những pha chuyển trạng thái nhanh.

Đáng chú ý, Chelsea đã trải qua 21 trận Premier League liên tiếp không giữ sạch lưới. Đây là chuỗi trận dài nhất trong lịch sử CLB tại giải đấu. Sau 5 vòng mùa này, đội bóng thành London nhận 11 bàn thua, nhiều nhất Premier League. Nếu Emiliano Martinez không chơi nỗ lực, con số này có thể nhiều hơn.

Hàng thủ Chelsea liên tục để lộ khoảng trống và gặp khó khăn trong việc kiểm soát các tình huống chuyển trạng thái. Khả năng chống bóng bổng cũng chưa mang lại sự chắc chắn, trong khi những pha bóng cố định tiếp tục trở thành điểm yếu rõ rệt.

Điều đáng nói là Chelsea vẫn sở hữu hàng công có khả năng tạo ra bàn thắng. Đội bóng của Alonso đã ghi 10 bàn sau 5 trận, con số không hề tệ. Tuy nhiên, hiệu suất trên hàng công chưa thể bù đắp cho những sai lầm liên tiếp ở tuyến dưới.

Chelsea hiện nằm ngoài nhóm 6 đội dẫn đầu Premier League. Với mục tiêu cạnh tranh suất dự Champions League, khởi đầu này đặt ra không ít câu hỏi cho Alonso.

Hàng thủ Chelsea hóa thảm họa. Ảnh: Reuters.

Chelsea đã sai trên thị trường chuyển nhượng?

Theo cựu tiền vệ John Obi Mikel, một trong những nguyên nhân khiến Chelsea thiếu ổn định nằm ở khu vực giữa sân. Ông cho rằng đội bóng không tìm được phương án thay thế phù hợp cho Enzo Fernandez, trong khi Moises Caicedo gần như chưa có đóng góp đáng kể ở mùa giải này.

Chelsea chiêu mộ 12 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với kỳ vọng cung cấp cho Alonso lực lượng đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên, chỉ hai trong số đó là tiền vệ trung tâm: Jordan Henderson và Valentin Barco.

Điều đáng chú ý là cả Henderson lẫn Barco đều đá chính trước Brentford. Đây cũng là lần đầu hai cầu thủ này cùng xuất phát ở tuyến giữa Chelsea. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát khu vực trung tâm, qua đó trở thành điểm yếu để Brentford khai thác.

Mikel đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của Caicedo. Tiền vệ người Ecuador mới chỉ thi đấu 14 phút mùa này và đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Chelsea trông chờ Caicedo sớm tái xuất.

"Có lẽ họ đang nhớ Moises Caicedo. Khi cậu ấy trở lại, tôi nghĩ Chelsea sẽ trở thành một đội bóng chắc chắn hơn rất nhiều", Mikel nhận xét trên podcast cá nhân. Theo cựu tiền vệ Chelsea, Caicedo không chỉ có nhiệm vụ đánh chặn mà còn giúp bảo vệ hàng phòng ngự, thu hồi bóng và bao quát nhiều vị trí. Sự vắng mặt của anh khiến khoảng trống trước hàng hậu vệ Chelsea trở nên lớn hơn.

Mikel cũng cho rằng Chelsea đã không giải quyết được khoảng trống do Enzo để lại. Đội bóng từng cố gắng chiêu mộ Lamine Camara vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhưng thương vụ với Monaco đổ vỡ phút chót.

Chelsea rõ ràng có thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống không có Enzo. Khoản tiền lớn thu về từ thương vụ này chưa được chuyển hóa thành một sự thay thế tương xứng.

Sau mùa chuyển nhượng bùng nổ, Chelsea sở hữu đầy hào nhoáng với Cole Palmer, Joao Pedro và "bom tấn" 136 triệu euro Morgan Rogers. Những cầu thủ này vẫn đang làm tốt nhiệm vụ kiến tạo và ghi bàn, nhưng Chelsea vẫn cần hàng thủ vững chắc để thu về kết quả khả quan hơn.

"Chelsea không thể cứ phải ghi 4 hoặc 5 bàn để giành chiến thắng. Họ cần biết cách dù chỉ ghi 2 bàn nhưng vẫn có thể sớm kết thúc trận đấu", Mikel nhấn mạnh.

Với Chelsea, bài toán của Alonso vì thế không chỉ nằm ở hàng thủ. Đội bóng cần tìm lại sự cân bằng ở tuyến giữa, đồng thời cải thiện khả năng chống bóng cố định và chuyển trạng thái. Sự trở lại của Caicedo có thể mang đến giải pháp quan trọng, nhưng trước mắt Alonso vẫn phải tìm cách giúp Chelsea trở nên chắc chắn hơn với lực lượng hiện có.

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Highlights Brentford 3-0 Chelsea Rạng sáng 19/9, Brentford vượt qua Chelsea với tỷ số 3-0 tại vòng 5 Premier League 2026/27.