Thực thi pháp luật hiệu quả

Theo đó, việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết, phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên... Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về khoảng cách an toàn, nhất là khi triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn còn một số hạn chế nhất định cả về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế.

Từ đó, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc; việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai...

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Thực tế, khi lực lượng chức năng bắt đầu xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, nhiều lái xe bày tỏ băn khoăn, lo lắng vì trong điều kiện hạ tầng giao thông chưa bảo đảm, việc giữ đúng khoảng cách an toàn như quy định hiện hành là không dễ, nhiều khi “lực bất tòng tâm”. Đã có hiện tượng lái xe vì sợ bị phạt nên đành bỏ cao tốc, chuyển sang quốc lộ, gây quá tải, ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bởi vậy, nội dung kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ là rất xác đáng, thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu và tinh thần kiến tạo, phục vụ nhân dân của Chính phủ.

Từ vấn đề nêu trên cũng cho thấy, để pháp luật được thực thi hiệu quả, điều tiên quyết là các quy định của pháp luật phải thực sự phù hợp, khả thi. Muốn vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phải bám sát thực tiễn, kịp thời điều chỉnh nhằm khắc phục những bất cập nảy sinh. Đồng thời, khi đủ điều kiện, phải quyết liệt triển khai để tránh “nhờn” luật.