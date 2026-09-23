Cân nhắc quy định về cắt giảm thủ tục an toàn, vệ sinh lao động

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: media.quochoi.vn

Tờ trình của Chính phủ cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động không thay đổi phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật hiện hành. Phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung cấp bách, như: Các quy định chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP; các quy định có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các vấn đề khác tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật.

Dự án Luật cắt giảm 1 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; đơn giản hóa 1 thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng.

Việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh báo cáo thẩm tra. Ảnh: media.quochoi.vn

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nguyên tắc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo kết quả đánh giá rủi ro, phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc, nhất là người học nghề, tập nghề và thử việc; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức, bảo đảm chất lượng huấn luyện.

Đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, Thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; việc bãi bỏ phải bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý; đồng thời, đề nghị bổ sung nguyên tắc huấn luyện đối với các công việc này và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị không bãi bỏ việc khai báo khi thiết bị ngừng sử dụng, thải bỏ; đồng thời, nghiên cứu bổ sung, chỉnh lý theo hướng số hóa các cơ sở dữ liệu, thực hiện quản lý thường xuyên toàn bộ vòng đời.