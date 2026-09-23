Xử phạt tài xế xe khách chuyển làn không bảo đảm khoảng cách trên cao tốc

Hình ảnh xe khách chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của xe ô tô khách biển kiểm soát 99H-168.XX.

Qua xác minh, ngày 22/9, Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã mời lái xe N.T.L. (SN 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) đến làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm g khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP.

Với vi phạm trên, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.