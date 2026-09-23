(Infographic) Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế

ĐBP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chi tiết chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Với các mức hưởng linh hoạt từ 30% đến 80%, chính sách ưu tiên dồn lực cho y tế dự phòng và y tế cơ sở tại các vùng biên giới, hải đảo, khu vực đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng giúp lực lượng y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Nhân dân. Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/9/2026. Nhằm kịp thời bảo đảm quyền lợi và đãi ngộ lực lượng y tế, các mức phụ cấp mới chính thức được áp dụng thực hiện kể từ ngày 1/1/2026.