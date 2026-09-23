Xuất hiện hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở ở 7 tỉnh thành

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 22/9 đến 7 giờ ngày 23/9), khu vực các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hoà Hải 94mm (TP. Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 120,8mm (Quảng Ngãi); Hồ Vạn Hội 112,6mm (Gia Lai); Hoà Thịnh 175mm (Đắk Lắk); Hàm Kiệm 139,2mm (Lâm Đồng);...

Trong 4 giờ qua (từ 3 giờ đến 7 giờ ngày 23/9), khu vực tỉnh Phú Thọ và thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Hà 50,4mm (Phú Thọ); Hồ Thọ Sơn 53,4mm (TP.Huế);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

7 tỉnh thành có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: PV

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ 10-30mm, có nơi trên 60mm; Huế 30- 40mm, có nơi trên 70mm; Đà Nẵng, Quảng Ngãi 10-20mm, có nơi trên 40mm; Gia Lai, Đắk Lắk 5-15mm, có nơi trên 40mm; Lâm Đồng 1-5mm, có nơi trên 10mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Cao Dương, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Nhân Nghĩa, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị.

Huế: Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, P. Hương An, P. Hương Trà, P. Kim Long, P. Kim Trà, P. Phong Điền, P. Phong Thái, P. Phú Bài.

Đà Nẵng: P. Sơn Trà, Bà Nà, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, La Dêê, Nông Sơn, Núi Thành, P. An Khê, P. Hải Vân, P. Hòa Khánh, P. Liên Chiểu, Phú Ninh, Phú Thuận, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Việt An.

Quảng Ngãi: Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Phước Giang, Sơn Mai, Thiện Tín, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Đen, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, P. Trà Câu, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang.

Gia Lai: Ân Hảo, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, P. Bồng Sơn, P. Quy Nhơn Nam, Vạn Đức, An Hòa, An Toàn, Đak Rong, Đề Gi, Hòa Hội, Hoài Ân, Hội Sơn, P. An Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn, P. Hoài Nhơn Đông, P. Hoài Nhơn Nam, P. Quy Nhơn, P. Quy Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Đông, P. Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ Đông, Sơn Lang, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Vĩnh Sơn, Xuân An.

Đắk Lắk: Hòa Thịnh, Sơn Thành, Đồng Xuân, Hòa Xuân, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Đức Bình, Hòa Mỹ, P. Bình Kiến, P. Đông Hòa, P. Sông Cầu, P. Tuy Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Hòa, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Vân Hòa.

Lâm Đồng: Hàm Kiệm, Bắc Ruộng, Bảo Lâm 3, Cát Tiên, Cát Tiên 3, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đồng Kho, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Bắc, Hồng Sơn, Nam Thành, P. Bình Thuận, P. Mũi Né, P. Phú Thủy, P. Tiến Thành, Phan Sơn, Suối Kiết, Tà Hine, Tân Hải, Tánh Linh, Tuy Phong, Tuyên Quang.