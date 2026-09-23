Đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng xây cầu Cần Thơ 2 hai tầng cho đường bộ, đường sắt

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2 với kết cấu hai tầng.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Đây là dự án nhóm A, thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, với tổng mức đầu tư sơ bộ 27.050,18 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 2.740,42 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị 18.967,11 tỷ đồng; quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 2.276,05 tỷ đồng; dự phòng 3.066,6 tỷ đồng.

Dự án được nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, điểm đầu kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại khu vực nút giao Chà Và, điểm cuối kết nối cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2.

Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 17,57 km, trong đó chiều dài tuyến cao tốc thuộc phương án kiến nghị khoảng 15,14 km; đồng thời cải tạo, hoàn thiện nút giao Chà Và và nút giao IC2 nhằm bảo đảm kết nối với các tuyến cao tốc hiện hữu.

Điểm đáng chú ý nhất trong phương án mới nhất là cầu Cần Thơ 2 được nghiên cứu theo dạng cầu hai tầng, dùng chung cho cả đường bộ cao tốc và đường sắt. Tầng trên bố trí 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/giờ; cầu chính có tổng bề rộng 30,5 m và không bố trí làn dừng xe khẩn cấp.

Tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ 1.435 mm, vận tốc thiết kế 160 km/giờ đối với tàu khách và 120 km/giờ đối với tàu hàng.

Cầu chính được đề xuất sử dụng kết cấu dây văng, dầm chủ dạng dàn thép, với sơ đồ nhịp 210 + 450 + 210 m, tổng chiều dài khoảng 870 m. Tổng bề rộng khổ thông thuyền là 300 m, trong đó luồng chính có khổ thông thuyền 110 x 40 m, hai luồng bên mỗi luồng 95 x 31 m.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hướng tuyến cầu Cần Thơ 2 được nghiên cứu để kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, qua đó hoàn thiện đoạn còn thiếu của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại khu vực vượt sông Hậu.

Từ nút giao Chà Và, tuyến đi qua khu vực Đông Bình, vượt Quốc lộ 1, Quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly, sau đó đi song hành với tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ để vượt sông Hậu. Sang phía TP. Cần Thơ, tuyến đi trên cao qua khu vực Hưng Phú, Khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ, trước khi tách khỏi tuyến đường sắt và kết nối vào nút giao IC2.

Việc bố trí cầu dùng chung cho đường bộ và đường sắt xuất phát từ thực tế tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ có hướng tuyến song hành tại vị trí vượt sông Hậu.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đề xuất chia dự án thành 3 dự án thành phần, gồm dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với tổng mức đầu tư sơ bộ 2.266,67 tỷ đồng; phần tương ứng tại TP. Cần Thơ khoảng 824,15 tỷ đồng; dự án thành phần xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu khoảng 23.959,36 tỷ đồng.

Theo tiến độ đề xuất, năm 2026 sẽ hoàn thành thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và lựa chọn phương án kiến trúc cầu; trong năm 2027 hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt Dự án, triển khai giải phóng mặt bằng và thiết kế kỹ thuật, trong đó phần đường dẫn hai đầu cầu dự kiến khởi công vào quý IV/2027.

Cầu chính dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật, dự toán trong quý I/2028 và khởi công trong quý II/2028; giai đoạn 2028 - 2030 tập trung xử lý nền đất yếu, thi công nền đường, móng và kết cấu phần dưới các công trình cầu, đồng thời chế tạo, lắp dựng kết cấu phần trên cầu chính. Toàn bộ dự án được đặt mục tiêu hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác trong năm 2031.

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 21.644 tỷ đồng, tương đương hơn 80% tổng mức đầu tư; phần còn lại khoảng 5.406 tỷ đồng được bố trí chuyển tiếp sang giai đoạn 2031 - 2035./.