Lật xe khách giường nằm, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 23/9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách giường nằm, xe máy và xe taxi khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Sau cú tông liên hoàn, chiếc xe khách lật nghiêng bên vệ đường (Ảnh Nguyễn Chơn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 rạng sáng 23/9, xe khách giường nằm mang BKS 77F-005.xx của Nhà xe Bảy Tàu do tài xế Nguyễn Văn C. (SN 1990, trú tại tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết, nhiều người bị thương (Ảnh Nguyễn Chơn).

Khi đi đến khu vực nút giao nhau giữa Quốc lộ 1 và Quốc lộ 19B thuộc địa bàn ngã tư Gò Công, phường Hoài Nhơn Bắc thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. (SN 1963, trú tại khu vực Phú Thành, phường Hoài Nhơn Bắc) điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau cú tông, chiếc xe khách mất lái tiếp tục tông vào xe taxi mang BKS 60E-006.50 đang đậu gần đó rồi lật nghiêng tại vòng xuyến nút giao.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm ông Nguyễn Đình P. (người đi xe máy) và một nữ hành khách trên xe (chưa rõ danh tính nạn nhân) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, có một số hành khách đi trên xe giường nằm bị thương.

Lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn và phân luồng giao thông (Ảnh Nguyễn Chơn).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Bắc khẩn trương phối hợp cùng lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.