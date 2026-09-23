Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman

Việc chữa cháy trong các ngõ sâu, ngõ hẹp gặp rất nhiều khó khăn do bị hạn chế về giao thông, nguồn nước và xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường. Để tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ, Công an TP Hà Nội đã rà soát và xây dựng phương án nhằm nâng cao năng lực tác chiến khi xảy ra cháy nổ, tận dụng tối đa khoảng thời gian vàng để cứu người cứu tài sản.