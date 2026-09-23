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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman

Chiều 22/9/2026, giờ địa phương (sáng 23/9/2026, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 Khalilur Rahman.

Báo Công An Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khalilur Rahman. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo TTXVN

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Nguồn CAND: https://cand.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-chu-tich-dai-hoi-dong-lien-hop-quoc-khalilur-rahman-post822864.html