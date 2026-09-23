Xe khách “tạt đầu” trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 13/9/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận phản ánh của công dân về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của xe ô tô khách biển kiểm soát 99H-168.xx.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh. Ngày 22/9, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã mời tài xế Nguyễn T.L. (sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) đến làm việc.

Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 làm việc với tài xế Nguyễn T.L.

Tại cơ quan Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn T.L. về hành vi chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau khi chạy trên đường cao tốc. Theo quy định, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, khi lưu thông trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách và chuyển làn, không thực hiện các thao tác đột ngột gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân cũng góp phần phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.