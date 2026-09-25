Thúc đẩy phát triển phong trào bóng đá từ cơ sở

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các phòng chuyên môn cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Liên đoàn Bóng đá tỉnh, những năm qua, phong trào bóng đá trên địa bàn từng bước được duy trì và phát triển. Liên đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều giải đấu ở các lứa tuổi, từ bóng đá thiếu niên, nhi đồng đến các giải dành cho người trưởng thành; đồng thời hỗ trợ các địa phương tổ chức giải, tạo điều kiện để các câu lạc bộ giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Riêng năm 2026, Liên đoàn phối hợp tổ chức Giải bóng đá Hà Tuyên Open S1 tranh Cúp Du lịch mở rộng với 16 câu lạc bộ trong tỉnh và các tỉnh lân cận tham gia; Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh với 20 đội; Giải bóng đá U35 tỉnh với 8 đội. Liên đoàn cũng phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức Giải bóng đá xã Sơn Dương mở rộng tranh Cúp Đăng Khôi năm 2026. Bên cạnh đó, các đội bóng của tỉnh được tạo điều kiện tham gia một số giải đấu, giao lưu ngoài tỉnh, trong đó có các giải trẻ cấp quốc gia và hoạt động giao lưu bóng đá thanh thiếu niên Việt - Trung.

Công tác đào tạo bóng đá trẻ từng bước được quan tâm. Liên đoàn phối hợp với Trung tâm thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức đào tạo năng khiếu bóng đá từ lứa tuổi U9 đến U11; đồng thời trao tặng bóng và giáo trình huấn luyện cho các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên địa bàn. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm tạo nguồn vận động viên trẻ, từng bước hình thành lực lượng kế cận cho bóng đá tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, phong trào bóng đá vẫn còn gặp không ít khó khăn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu còn hạn chế; nguồn lực xã hội hóa chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác đào tạo vận động viên trẻ gặp khó khăn trong tuyển sinh, duy trì tập luyện; đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài cần được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên. Việc tổ chức các giải đấu để vận động viên trẻ có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát cũng cần được tăng cường.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh về chuyên môn, đào tạo bóng đá trẻ; tổ chức các lớp tập huấn cho huấn luyện viên, trọng tài; cung cấp giáo trình đào tạo, huấn luyện cầu thủ và hỗ trợ công tác trọng tài tại các giải bóng đá phong trào. Đồng thời, tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để hỗ trợ trang phục, dụng cụ tập luyện và nguồn lực cho bóng đá trẻ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ cho Liên đoàn bóng đá tỉnh kinh phí 100 triệu đồng phục vụ công tác hành chính, văn phòng năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm phát triển thể dục, thể thao, trong đó chú trọng môn bóng đá. Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các địa phương và trường học đẩy mạnh phong trào bóng đá từ cơ sở; chú trọng phát hiện, tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng các giải đấu và từng bước xây dựng lực lượng kế cận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tuyên Quang về chuyên môn, đào tạo nhân lực, phát triển bóng đá trẻ, tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu. Qua đó, tạo điều kiện để bóng đá Tuyên Quang phát triển đồng đều, rộng khắp từ cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu của Nhân dân.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang trao ủng hộ Đội bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang số tiền 100 triệu đồng.

Theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá tỉnh, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các giải bóng đá phong trào, tổ chức các giải trẻ U9, U11, U13, U21, các giải lão tướng, Cúp Cao nguyên đá, Hà Tuyên Open; hỗ trợ tổ chức giải tại các địa phương và mở rộng đào tạo các lớp năng khiếu bóng đá. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, tăng cường trang thiết bị, giáo trình và tạo thêm cơ hội thi đấu cho vận động viên trẻ. Mục tiêu là từng bước xây dựng nền bóng đá phát triển từ cơ sở, tạo nguồn vận động viên có chất lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ cho Liên đoàn bóng đá tỉnh kinh phí 100 triệu đồng phục vụ công tác hành chính, văn phòng năm 2026; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Giang, tổ dân phố Tân Hà 35, phường Minh Xuân trao ủng hộ Đội bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang số tiền 100 triệu đồng.