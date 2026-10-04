Tỷ giá USD hôm nay (4-10): Đồng USD tăng tuần thứ ba liên tiếp

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,94%, lên mức 101,92.

Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua

Trong tuần qua, đồng USD duy trì xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, giá dầu đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Ngay từ đầu tuần, đồng bạc xanh được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Những lo ngại về lạm phát, cùng với giá dầu vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, làm gia tăng khả năng lạm phát duy trì ở mức cao. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng Fed có thể nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đồng USD. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn dài tăng cũng làm các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ngày 30-9, đồng USD tiếp tục được hưởng lợi từ đà tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Thị trường trái phiếu toàn cầu chịu sức ép bán ra khi nhà đầu tư lo ngại về lạm phát, chi phí năng lượng và tình hình tài khóa tại một số nền kinh tế lớn. Đồng EUR chịu áp lực giảm khi những bất ổn tài chính tại châu Âu làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản được xem là an toàn hơn bằng USD.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD bắt đầu gặp trở ngại khi số liệu lạm phát Mỹ được công bố thấp hơn dự kiến. Ngày 1-10, dữ liệu về chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cho thấy áp lực giá không tăng mạnh như thị trường lo ngại. Thông tin này làm giảm phần nào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, qua đó hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh. Dù vậy, lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng hỗ trợ đồng USD.

Sang ngày 2-10, đồng USD tiếp tục giao dịch ở vùng cao. Thị trường trái phiếu Mỹ chứng kiến những biến động mạnh, trong đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong nhiều năm. Đồng EUR giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2025, góp phần đưa đồng USD lên mức cao nhất trong khoảng 17 tháng. Diễn biến này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất, khi lợi suất cao tại Mỹ tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với đồng bạc xanh.

Tâm điểm của thị trường vào ngày 3-10 là báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 90.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,2%, trong khi tiền lương bình quân theo giờ chỉ tăng 0,1% trong tháng. Số liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu giảm tốc và khiến giới đầu tư giảm khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10.

Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến đã tạo sức ép lên đồng USD vào cuối tuần. Tuy nhiên, triển vọng của đồng bạc xanh vẫn phụ thuộc vào sự cân bằng giữa hai yếu tố: Một mặt, thị trường lao động giảm tốc có thể khiến Fed thận trọng hơn với việc nâng lãi suất; mặt khác, lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ và giá năng lượng ở mức cao.

Nhìn chung, đồng USD trong tuần qua vẫn duy trì đà tăng. Lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những biến động trên thị trường năng lượng tiếp tục là các yếu tố nâng đỡ đồng bạc xanh.

Đồng USD tăng tuần thứ ba liên tiếp. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (4-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.636 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.405 đồng - 26.867 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.362 đồng - 30.242 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: