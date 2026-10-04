Đọc một cuốn sách, doanh nhân Ấn Độ bỏ 1 triệu USD đầu tư theo Buffett

Mohnish Pabrai là doanh nhân người Mỹ gốc Ấn, từng điều hành TransTech, một công ty tư vấn công nghệ. Ông không được đào tạo bài bản về tài chính và trước năm 1994 cũng chưa phải một nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Từ cuốn sách ở sân bay Heathrow

Năm 1994, khi Pabrai đang điều hành TransTech, trong thời gian chờ chuyến bay tại sân bay Heathrow ở London, ông mua One Up on Wall Street (tựa Việt: Trên đỉnh Phố Wall) của Peter Lynch và John Rothchild. Đây là cuốn sách đầu tư đầu tiên Pabrai đọc.

Xuất bản lần đầu năm 1989, Trên đỉnh Phố Wall là cuốn sách Peter Lynch viết dựa trên kinh nghiệm quản lý quỹ Magellan Fund, một quỹ đầu tư của Fidelity Investments. Lynch cho rằng nhà đầu tư cá nhân có thể có lợi thế nếu biết quan sát những doanh nghiệp và sản phẩm mình gặp trong đời sống hàng ngày, thay vì cố dự đoán diễn biến của toàn thị trường.

Trong sách, Lynch phân loại cổ phiếu thành nhiều nhóm, từ những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, công ty tăng trưởng ổn định đến những doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhưng có khả năng phục hồi. Ông nhấn mạnh việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh, triển vọng tăng trưởng và mức định giá của doanh nghiệp trước khi quyết định mua cổ phiếu.

Mohnish Pabrai (trái) và Warren Buffett (phải). Ảnh: Alex Ze'evi-Christian.

Với Pabrai, từ những nguyên tắc đầu tư của Lynch, ông bắt đầu quan tâm đến Warren Buffett và cách nhà đầu tư này tìm kiếm những doanh nghiệp có giá trị nhưng đang được thị trường định giá thấp. Pabrai sau đó đọc thêm các tài liệu về Buffett và Berkshire Hathaway, trước khi đưa phương pháp này vào danh mục đầu tư của mình.

Trong một cuộc trò chuyện năm 2020, Pabrai nói cuốn sách của Lynch khiến ông quan tâm đến ý tưởng rằng khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư thực chất đang mua một phần của doanh nghiệp. Từ đó, ông tìm hiểu sâu hơn về Buffett và phương pháp đầu tư giá trị.

1 triệu USD cho một cuộc thử nghiệm

Pabrai quyết định dùng chính số tiền mình có để kiểm chứng phương pháp này. Trong cuộc phỏng vấn với Graham & Doddsville của Columbia Business School, ông kể rằng năm 1994 mình có khoảng 1 triệu USD tiền mặt sau khi bán một số tài sản của doanh nghiệp. Pabrai quyết định tự quản lý số tiền này theo phong cách Buffett, xây dựng danh mục tập trung vào những doanh nghiệp ông hiểu.

Ông không đặt mục tiêu kiếm tiền thật nhanh. Pabrai tính rằng nếu 1 triệu USD có thể tăng trưởng khoảng 26% mỗi năm, số tiền sẽ tăng gấp đôi sau gần 3 năm. Sau 30 năm, về lý thuyết khoản đầu tư ban đầu có thể tăng lên khoảng 1 tỷ USD.

Trong một cuộc trò chuyện tại Indian School of Business, Pabrai từng gọi đó là "trò chơi 30 năm" của mình.

Những khoản đầu tư đầu tiên của Pabrai cũng cho thấy ông bắt đầu áp dụng cách tiếp cận đó khá thực tế. Năm 1995, khi vẫn điều hành công ty công nghệ, ông đầu tư 10.000 USD vào Satyam Computer Services, một doanh nghiệp Ấn Độ mà ông đã có cơ hội tiếp xúc qua công việc. Pabrai cho biết ông bị thu hút bởi tốc độ tăng trưởng, biên lợi nhuận và mức định giá của doanh nghiệp này.

Sau 5 năm tự đầu tư, quy mô khoản tiền ban đầu đã tăng đáng kể. Trong một bài giảng năm 2022, Pabrai cho biết ông bắt đầu với khoảng 1 triệu USD vào năm 1994-1995 và sau 5 năm đã đạt mức tăng rất lớn. Ở những chia sẻ khác, ông cho biết 1 triệu USD đã trở thành khoảng 14 triệu USD vào năm 2000.

Đến năm 1999, Pabrai bắt đầu quản lý tiền cho người khác và thành lập Pabrai Investment Funds với khoảng 1 triệu USD từ 8 người bạn cùng khoản vốn cá nhân. Ông xây dựng mô hình quỹ dựa nhiều vào các nguyên tắc từng được Buffett sử dụng trong giai đoạn đầu sự nghiệp.