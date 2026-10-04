Kinh tế Thái Lan: Xuất khẩu trứng gà giảm mạnh, giá rau tăng gấp đôi do mưa lũ

Cửa hàng của tiểu thương bị ngập lụt ở quận Bang Bua, Bangkok, Thái Lan, tháng 9/2026. (Nguồn: Getty Images)

Tình trạng mưa lũ diễn biến trên diện rộng trong những ngày qua tại Thái Lan đã làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa tại một số khu vực. Trong bối cảnh đó, Thái Lan đã đưa ra một số biện pháp nhằm bảo đảm phân phối liên tục các mặt hàng thiết yếu đến tay người tiêu dùng.

Theo Cục trưởng Cục Nội thương Wattanasilak Sueiam, mưa lũ đã ảnh hưởng đến một số khu vực chăn nuôi gà đẻ, đặc biệt tại miền Đông. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cho biết, sản lượng trứng nhìn chung vẫn duy trì bình thường. Các hệ thống bán buôn, bán lẻ cũng được đề nghị tăng lượng đặt mua, điều chỉnh phân phối và quản lý dự trữ phù hợp với tình hình để bảo đảm nguồn cung tại các khu vực.

Cục Nội thương đồng thời đề nghị Cục Chăn nuôi phối hợp với các trang trại kéo dài thời gian duy trì gà mái đẻ trong chuồng thêm khoảng 3-5 tuần, qua đó duy trì số lượng gà mái trong hệ thống và tăng lượng trứng đưa ra thị trường. Các trang trại được yêu cầu ưu tiên đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ thông thường và các đối tác hiện có.

Đối với hoạt động xuất khẩu, Cục Nội thương đề nghị doanh nghiệp giảm 30-50% lượng xuất khẩu và lùi một số kế hoạch xuất khẩu để tăng lượng trứng cung ứng cho thị trường trong nước. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu thông báo kế hoạch xuất khẩu trong tháng 10 và 11 để cơ quan chức năng theo dõi và điều hành nguồn cung; các biện pháp có thể được tăng cường nếu tình hình chưa trở lại bình thường.

Trong khi đó, Hiệp hội Người nuôi gà đẻ cho biết, sản lượng trứng nhìn chung vẫn bình thường và các trang trại đang điều chỉnh hoạt động để đưa trứng sản xuất hằng ngày ra thị trường nhanh nhất. Hiệp hội tiếp tục giữ giá trứng tại trang trại và hiện chưa tăng giá.

Cục Nội thương cũng yêu cầu các hệ thống bán buôn, bán lẻ tăng đặt mua trứng, điều chỉnh hệ thống phân phối và dự trữ để bảo đảm cung ứng liên tục. Trong trường hợp các doanh nghiệp gặp khó khăn trong vận chuyển do lũ lụt, Cục Nội thương sẽ phối hợp với các đơn vị vận tải của quân đội để hỗ trợ đưa trứng đến các khu vực tiêu thụ.

Cơ quan này đồng thời chuẩn bị triển khai hoạt động “Thái Lan giúp người Thái - Cờ xanh giảm chi phí sinh hoạt”, nhằm mở rộng các kênh phân phối trứng gà, kết nối trực tiếp từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng và giúp người dân tiếp cận sản phẩm với mức giá phù hợp.

Cục Nội thương cũng cho biết sẽ kiểm tra các trường hợp bán lẻ tăng giá trứng để xác định nguyên nhân và chi phí thực tế; nếu phát hiện cố tình tăng giá không có lý do chính đáng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá hàng hóa và dịch vụ, sẽ xử lý theo quy định.

Cục Nội thương khuyến cáo người dân không cần mua gom hoặc tích trữ trứng, mà chỉ nên mua với số lượng phù hợp nhu cầu tiêu dùng của gia đình, qua đó góp phần bảo đảm trứng được phân phối đến người dân tại các khu vực một cách đồng đều.

Trong khi đó, nhiều khu vực trồng rau ở Thái Lan đã chịu thiệt hại đáng kể về sản lượng, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiều loại rau tăng gấp đôi. Điều này cũng khiến người tiêu dùng giảm lượng mua, làm doanh số của các tiểu thương sụt giảm.

Tại chợ dân sinh ở thành phố Buriram, giá nhiều loại rau tươi tăng 20-30 Baht/kg (khoảng 0,60-0,90 USD/kg) do các vùng trồng rau bị ngập, trong khi giá nhiên liệu và chi phí vận chuyển cũng tăng. Các tiểu thương cho biết, chi phí thu mua rau tăng nhưng không thể tăng tương ứng với giá bán, vì lo ngại ảnh hưởng đến khách hàng. Người dân chủ yếu mua những loại rau thiết yếu và giảm lượng mua, khiến doanh số của các cửa hàng giảm hơn một nửa so với bình thường.

Các tiểu thương cho biết, nếu tiếp tục tăng giá, sức mua có thể giảm thêm do người tiêu dùng phải giảm lượng rau mua hoặc tạm thời cắt giảm các món rau trong bữa ăn. Trong khi đó, người bán cũng khó tăng giá quá cao vì lo rau không bán được và bị hư hỏng.

Trong bối cảnh lũ lụt ảnh hưởng đến nguồn cung và hoạt động vận chuyển, Cục Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đang yêu cầu theo dõi sát tình hình hàng hóa, giá cả, lượng hàng và hoạt động phân phối, đồng thời phối hợp với các nhà bán lẻ, chợ đầu mối và chợ dân sinh để bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ cho người dân.

Cơ quan này cũng chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu trong dịp lễ hội ăn chay, dự kiến diễn ra từ ngày 10-18/10.

Trong những ngày tới, tình hình mưa lũ tại Thái Lan tiếp tục được dự báo còn diễn biến phức tạp.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, từ ngày 4-7/10, khu vực miền Bắc và Đông Bắc sẽ có mưa dông, gió giật và mưa to đến rất to ở một số nơi, sau đó ảnh hưởng đến miền Trung, Bangkok và vùng phụ cận, miền Đông; miền Nam tiếp tục có mưa, một số nơi mưa to.

Lượng mưa tích lũy có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét, nước chảy tràn và ngập tại các khu vực trũng thấp.

(tổng hợp)