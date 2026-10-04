Đạ Tẻh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Thu hoạch nếp quýt tại các cánh đồng mẫu lớn tại xã Đạ Tẻh

Nâng giá trị sản xuất, hướng đến tăng thu nhập cho người dân

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Đạ Tẻh cơ bản ổn định và có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11,99%, bằng 92,23% kế hoạch năm. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp vẫn chịu tác động của thời tiết bất thường và thị trường tiêu thụ nông sản còn nhiều biến động.

Nông nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của kinh tế Đạ Tẻh. Trong 9 tháng, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt hơn 6.123 ha. Trong đó, diện tích cây lâu năm đạt 3.155,9 ha, bằng 100,1% kế hoạch. Riêng cây ăn quả chiếm khoảng 1.100 ha, riêng sầu riêng khoảng 1.000 ha, với khoảng 570 ha đã bước vào giai đoạn thu hoạch.

Cùng với duy trì các cây trồng chủ lực, địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, khoảng 85,5 ha đã được chuyển đổi, chủ yếu từ diện tích điều năng suất thấp sang sầu riêng và cà phê; dự kiến đến cuối năm thực hiện chuyển đổi khoảng 140 ha theo kế hoạch.

Một hướng đi đang được Đạ Tẻh chú trọng là phát triển sản xuất gắn với mã số vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng và thị trường tiêu thụ. Toàn xã hiện có 23 mã vùng trồng, trong đó 11 mã sầu riêng phục vụ xuất khẩu, được kiểm soát quy trình sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Địa phương cũng duy trì 15 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao, phấn đấu phát triển thêm sản phẩm trong năm 2026.

Mô hình sản xuất giống lan hồ điệp cấy mô, áp dụng công nghệ cao tại xã Đạ Tẻh đang mang lại hiệu quả kinh tế cao

Đặc biệt, vùng sản xuất lúa đặc sản Nếp Quýt tiếp tục được duy trì, với giá trị sản xuất khoảng 220 triệu đồng/ha. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hoàn thiện chuỗi liên kết từ sản xuất, thu gom, đóng gói đến tiêu thụ đang mở ra hướng nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh, địa phương xác định phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế ổn định cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, xã tập trung hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, mở rộng vùng sản xuất tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất - tiêu thụ.

Xã Đạ Tẻh xác định phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế ổn định cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm

Không chỉ trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn cũng duy trì ổn định. Người dân từng bước chuyển sang các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Trong 9 tháng, trên địa bàn không phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, góp phần giữ ổn định hoạt động sản xuất của người dân.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Toàn xã hiện có khoảng 2.400 hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu hoạt động chế biến nông sản, cơ khí nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề truyền thống. Hai cơ sở chế biến tre tầm vông đang hoạt động cũng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Gắn giảm nghèo với sinh kế bền vững

Cùng với phát triển sản xuất, Đạ Tẻh chú trọng triển khai các chính sách giảm nghèo theo hướng hỗ trợ người dân có điều kiện tự vươn lên. Các chính sách hỗ trợ sản xuất, tín dụng ưu đãi, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được triển khai đồng bộ.

Trong 9 tháng đầu năm, xã đã tổ chức 3 lớp đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số, tập trung vào kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sầu riêng và chăm sóc chăn nuôi bò. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với điều kiện sản xuất thực tế, giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng và từng bước cải thiện hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Hợp tác xã sơ chế tre tầm vông Tố Lan, xã Đạ Tẻh tạo việc làm cho nhiều người dân tộc thiểu số tại địa phương (ảnh tư liệu)

Mục tiêu của xã không chỉ là hỗ trợ trước mắt mà hướng đến tạo sinh kế ổn định, nâng cao khả năng tự chủ về kinh tế của người dân. Theo kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 phấn đấu đạt 68 triệu đồng/người/năm; giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp đạt 150 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều phấn đấu ở mức 0,52%.

Ông Nguyễn Hoàng Minh thông tin thêm, trong thời gian tới, xã tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng, nhất là nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đồng thời nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ nông sản, phát triển OCOP, mã số vùng trồng và liên kết sản xuất - tiêu thụ. Địa phương cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, qua đó tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Xã Đạ Tẻh cũng là vùng chuyên canh dưa hấu các loại

Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách tiếp tục đạt kết quả khá, với tổng thu ngân sách xã quản lý đến ngày 13/9 đạt hơn 45,1 tỷ đồng, bằng 85% dự toán. Kết quả này tạo thêm nguồn lực để địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công năm 2026 được triển khai với tổng vốn hơn 26,1 tỷ đồng, hiện đã giải ngân hơn 16,6 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và hỗ trợ các đối tượng khó khăn được thực hiện kịp thời. Qua đó, tạo sự ổn định về đời sống, nhất là đối với những hộ còn khó khăn, đồng thời góp phần bảo đảm mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trong 3 tháng cuối năm, Đạ Tẻh xác định tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất, đẩy mạnh thu hoạch và tiêu thụ nông sản; thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển vùng sản xuất tập trung và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Cùng với đó là tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Với cách tiếp cận lấy phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế làm nền tảng, Đạ Tẻh đang từng bước chuyển những lợi thế về đất đai, cây trồng và nguồn lao động thành động lực nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cơ sở để địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, hướng tới tăng trưởng kinh tế “2 con số” và xây dựng đời sống người dân ngày càng ổn định, bền vững.