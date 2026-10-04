An cư không hẳn là sở hữu

Tất nhiên, một căn nhà thuộc sở hữu của mình sẽ đem lại cảm giác an toàn, ổn định và là tài sản có thể tích lũy cho tương lai. Đó còn là nơi để nuôi dưỡng con cái, chăm sóc cha mẹ và xây dựng một mái ấm lâu dài. Vì thế, không nên phủ nhận khát vọng sở hữu một căn nhà của người trẻ. Nhưng từ mong muốn đến khả năng thực hiện là một khoảng cách không nhỏ. Nếu một người trẻ phải dành phần lớn thu nhập trong hàng chục năm để trả nợ cho việc mua nhà, cắt giảm các nhu cầu thiết yếu, hạn chế cơ hội học tập, trải nghiệm, chăm sóc gia đình hoặc phát triển nghề nghiệp, thì đó chưa hẳn đã là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

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Thực tế hiện nay cho thấy, một gia đình trẻ hoàn toàn có thể thuê một căn hộ phù hợp trong nhiều năm, ổn định nơi ở, cho con học hành, xây dựng các mối quan hệ xã hội và dành nguồn lực tài chính cho những mục tiêu khác. Điều quan trọng là nơi ở ấy có an toàn, thuận tiện, có chất lượng và phù hợp với khả năng tài chính của mình hay không? Các chủ trương gần đây của Nhà nước đều nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Mục tiêu cuối cùng của chính sách nhà ở hiện nay là giúp người dân có chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả, nên việc sở hữu và thuê nhà đều là những phương thức để đạt tới mục tiêu ấy.

Vì vậy, nếu đủ khả năng tài chính, mua một căn nhà phù hợp là điều đáng trân trọng. Nhưng nếu chưa đủ khả năng, việc thuê một nơi ở tốt, ổn định và dành nguồn lực để phát triển sự nghiệp cũng hoàn toàn có thể là một lựa chọn có trách nhiệm. Điều cần thay đổi quan trọng hơn, có lẽ không phải là căn nhà, mà là quan niệm đã được “đóng đinh” trong suy nghĩ của nhiều người. Việc chưa sở hữu căn hộ riêng ở tuổi trên dưới 40 không có nghĩa là sự thất bại. Vì vậy, các bạn trẻ không nhất thiết phải vay nợ quá sức chỉ để chứng minh rằng mình đã thành công trong thực hiện mục tiêu “an cư”. Với sự phát triển của xã hội hiện nay, “an cư” sẽ không còn là cuộc chạy đua sở hữu bằng mọi giá, mà trở thành quyền được lựa chọn một chỗ ở phù hợp với điều kiện và cách sống của người trẻ trong kỷ nguyên mới.