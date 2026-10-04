Bảo đảm cung cấp đầy đủ thiết bị y tế, thuốc thiết yếu

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, việc quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được quy định trách nhiệm theo từng khâu, từ giá nhập khẩu, giá kê khai đến đấu thầu, mua sắm, sử dụng, thanh toán tại các cơ sở y tế. Cụ thể, thiết bị y tế được phân loại theo mức độ rủi ro với 4 loại: A, B, C, D. Với thiết bị loại A, B, doanh nghiệp tự công bố; đối với loại C, D, Bộ Y tế cấp số lưu hành. Số lượng thiết bị y tế lưu hành hiện rất lớn và đa dạng, từ máy móc, thiết bị đến các dụng cụ y tế nhỏ, thiết bị thông minh... “Theo quy định hiện hành, không thực hiện cơ chế Nhà nước định giá đối với toàn bộ thiết bị y tế mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các quy định pháp luật có liên quan”, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết.

Đối với khâu nhập khẩu, quy định áp dụng chung cho cả thiết bị y tế và thuốc. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của giá trị khai báo. Việc kiểm tra, xác định trị giá hải quan được thực hiện theo pháp luật về hải quan và thuế. Trường hợp có hành vi tạo lập khâu trung gian ở nước ngoài để nâng giá thiết bị, hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam thì việc phát hiện, xử lý, xác minh cần xem xét theo pháp luật về hải quan, thuế cũng như kế toán và các quy định liên quan. Việc này đòi hỏi có sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, thuế, hải quan và các bộ, ngành liên quan.

Quang cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026. Ảnh: TUẤN ANH

Giá thuốc được quản lý và giám sát theo cả vòng đời, từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối đến mua sắm, sử dụng tại các cơ sở y tế. Ngay từ đầu vào, cơ sở sản xuất, nhập khẩu đã công bố giá bán buôn dự kiến đối với thuốc kê đơn. Cơ sở bán buôn không được bán cao hơn mức giá đã công bố. Bộ Y tế rà soát các mức giá này so với giá thuốc tương tự trên thị trường và trị giá trúng thầu của chính thuốc đó. Kết quả trúng thầu thuốc tại các cơ sở y tế được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Về giải pháp thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà chia sẻ, trước hết là quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm, từ phân loại, nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, lưu hành, kinh doanh, phân phối, quảng cáo đến sử dụng, thu hồi, tiêu hủy. Đồng thời, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành, phân phối đến giá, báo giá niêm yết khi thiết bị vào Việt Nam, giúp các cơ sở mua sắm có thêm thông tin tham khảo. Kê khai, cập nhật và công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh trên cổng thông tin để các cơ sở y tế có thêm thông tin về giá thiết bị y tế tại Việt Nam. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm, thiết bị đặc thù, nhất là thiết bị y tế đắt tiền, có tính độc quyền.

Đối với thuốc, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, sẽ tăng cường mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia, nhất là đối với những nhóm thuốc sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế như thuốc kháng sinh; áp dụng đàm phán giá để tiết kiệm chi phí ngân sách nhà nước. Thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược gốc, thuốc sinh học thông qua chuyển giao công nghệ, qua đó chủ động nguồn cung. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về dược cũng như thiết bị y tế và hoàn thiện đề án về dược gắn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và thiết bị y tế, nhằm xây dựng hệ thống quản lý thông suốt, hiệu quả. Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà khẳng định, mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là nâng cao hiệu quả điều hành, đưa thuốc chất lượng với giá phù hợp đến người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, bảo đảm cung cấp đầy đủ thiết bị y tế và thuốc thiết yếu.