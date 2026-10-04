[VIDEO] PETROVIETNAM: Phát huy vai trò cốt lõi của thăm dò khai thác, tạo động lực tăng trưởng
Hội nghị Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2026 tập trung đánh giá kết quả giai đoạn 2021 - 2025, tình hình thực hiện kế hoạch năm 2026 và xác định các giải pháp cho giai đoạn 2026 - 2030. PETROVIETNAM tiếp tục xác định thăm dò - khai thác là lĩnh vực cốt lõi, tập trung gia tăng trữ lượng, duy trì sản lượng, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy các dự án trọng điểm và mở rộng cơ hội đầu tư trong và ngoài nước.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-petrovietnam-phat-huy-vai-tro-cot-loi-cua-tham-do-khai-thac-tao-dong-luc-tang-truong-746269.html