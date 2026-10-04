[VIDEO] PETROVIETNAM: Phát huy vai trò cốt lõi của thăm dò khai thác, tạo động lực tăng trưởng

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Milwaukee, Mỹ, vừa kết thúc mà không đạt được đồng thuận về cách ứng phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp. Kết quả này cho thấy vấn đề tưởng như thuần túy kinh tế đang ngày càng trở thành điểm giao thoa giữa chính sách công nghiệp, cạnh tranh thương mại và những khác biệt sâu sắc về mô hình phát triển giữa các nền kinh tế lớn.