Thúc đẩy chuyển đổi số ngành xây dựng

Bộ Xây dựng hoàn thành 8/13 nhiệm vụ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số. Ảnh: N.Lộc

Theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đang được triển khai đúng tiến độ, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến.

Trong số 8 nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiều nhiệm vụ yêu cầu ban đầu đặt ra là 80% cơ sở dữ liệu phải được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch để đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu nhưng nhiều nhiệm vụ đạt kết quả vượt yêu cầu.

Đơn cử, Bộ đã hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 94% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ cơ sở dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; đã đồng bộ 593/593 bản ghi (đạt 100%) được chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu CSDL về kết cấu hạ tầng giao thông đường hàng không; hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ 584/584 bản ghi, đạt 100% CSDL về cấp nước sạch và thoát nước đô thị...

Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng 1 cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và 9 cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ, gồm đăng kiểm phương tiện; tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải; kết cấu hạ tầng đường bộ, đường sắt, hàng không; năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; nhà ở và thị trường bất động sản; cấp nước sạch và thoát nước đô thị; phát triển đô thị. Đến nay, cả 10 cơ sở dữ liệu đã được đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2026 và hoàn thành đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia từ ngày 30/6/2026.

Đây là nền tảng quan trọng để Bộ Xây dựng từng bước chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ, báo cáo riêng lẻ sang quản lý dựa trên dữ liệu. Thông tin về hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, kết cấu hạ tầng giao thông, đăng kiểm phương tiện hay phát triển đô thị có thể hỗ trợ cơ quan quản lý chuẩn hóa thông tin, nâng cao chất lượng tổng hợp, phân tích và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong từng lĩnh vực.

Kết quả này thể hiện sự chủ động của Bộ trong cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai các nội dung chuyển đổi số theo yêu cầu. Đồng thời, cho thấy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được cụ thể hóa bằng những đầu việc và kết quả hoàn thành cụ thể, thay vì dừng ở khâu ban hành kế hoạch. Đây cũng là cơ sở để Bộ tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ còn lại theo yêu cầu của Kế hoạch hành động 100 ngày.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành 5 nhiệm vụ còn lại, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch; tăng cường phối hợp, thường xuyên rà soát, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng, góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua đó, từng bước xây dựng phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, đồng bộ và bền vững./.