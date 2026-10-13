Điều chỉnh quy hoạch Công viên Thủ Lệ: Dỡ rào 70% diện tích, di dời 37 hộ dân

UBND phường Giảng Võ (Thành phố Hà Nội) đang niêm yết công khai và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ (tỷ lệ 1/500). Thời gian niêm yết lấy ý kiến kéo dài từ 20 đến 30 ngày, tính từ ngày 8/10/2026.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch Công viên Thủ Lệ đề xuất tháo dỡ toàn bộ tường rào ở 70% diện tích công cộng để người dân tiếp cận 24/7, đồng thời giữ lại 30% diện tích làm khu vườn thú biệt lập có thu vé.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch có quy mô rộng gần 19 ha trên địa bàn phường Giảng Võ, tiếp giáp các tuyến đường Đào Tấn, Kim Mã - Cầu Giấy, Nguyễn Văn Ngọc, đường Bưởi và sông Tô Lịch.

Điểm nổi bật của đồ án là phương án phân chia công viên thành hai khu vực chức năng biệt lập: Không gian công cộng mở (chiếm khoảng 70% diện tích, tương đương 13,5 ha): Bao gồm hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh và các khu vực sinh hoạt cộng đồng. Toàn bộ hệ thống tường rào bao quanh khu vực này dự kiến sẽ được tháo dỡ, mở lối tiếp cận trực tiếp từ vỉa hè các đường Kim Mã, Đào Tấn và Nguyễn Văn Ngọc để phục vụ người dân đi dạo, tập thể dục, dưỡng sinh và thư giãn 24/7.

Khu vực vườn thú chuyên đề (chiếm khoảng 30% diện tích, tương đương 5,4 ha): Tập trung vào chức năng nuôi dưỡng và trưng bày động vật. Trong đó, phía Tây bố trí khu nuôi chim, gà; phía Bắc dành cho các loài động vật khác. Khu vực này được quản lý kiểm soát ra vào bằng vé, có giờ đóng cửa để động vật nghỉ ngơi và sử dụng hàng rào sinh thái (hàng cây, hào đá nhân tạo, vách kính) nhằm bảo đảm an toàn.

Đại diện UBND phường Giảng Võ xác nhận trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch hiện có 37 hộ dân với khoảng 150 người đang sinh sống dọc đường Kim Mã và Cầu Giấy. Tất cả các hộ này đều đã được xác định nằm hoàn toàn trong chỉ giới quy hoạch chi tiết từ trước, toàn bộ diện tích sẽ được giải tỏa để xây dựng công viên và vườn hoa.

Theo UBND phường Giảng Võ, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch không làm thay đổi chức năng cốt lõi của Công viên Thủ Lệ là không gian cây xanh, mặt nước, vui chơi giải trí và vườn thú đặc thù trong nội đô. Mục tiêu chính là mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan, bảo tồn di tích, cải thiện điều kiện chăm sóc động vật và hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Đồ án hướng tới đưa Công viên Thủ Lệ trở thành công viên chuyên đề đặc biệt của Thủ đô, tạo lập không gian sinh thái bảo tồn động - thực vật hoang dã kết nối với không gian văn hóa, phát triển thành điểm tham quan và giải trí hàng đầu của Hà Nội cũng như cả nước. Các phương án chi tiết hiện tiếp tục được tổng hợp ý kiến để hoàn thiện theo quy định.