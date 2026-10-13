Tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Quảng Trị thông tin về tiến độ dự án - Ảnh: Đ.V

Theo đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Công ty Cảng hàng không Quảng Trị. Theo đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, các điều kiện trên công trường cơ bản đáp ứng yêu cầu để tổ chức chuyến bay kiểm tra tĩnh không vào ngày 15/10.

Hiện nay, trên công trường có hơn 200 công nhân thi công các hạng mục. Khi thời tiết thuận lợi, lực lượng được huy động tăng lên hơn 400 người nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những phần việc còn lại. Chướng ngại vật tại hai đầu đường cất hạ cánh đã được giải phóng hoàn toàn. Các hạng mục bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay cũng đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho chuyến bay kiểm tra.

Đoàn tìm hiểu mô hình cam sạch ở xã Hải Lăng - Ảnh: Đ.V

Chuyến bay dự kiến kéo dài từ 60-90 phút, sử dụng máy bay Cessna 208 do đơn vị thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện. Cùng với chuyến bay kiểm tra tĩnh không, chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay. Để chuẩn bị cho hoạt động này, các đơn vị liên quan đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, công tác di dời đường dây điện 110kV và đấu nối điện đã hoàn thành, bảo đảm điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Đại diện Ban Quản lý dự án sân bay Quảng Trị cho biết, việc tổ chức chuyến bay kiểm tra tĩnh không dự kiến vào ngày 15/10 là một trong những dấu mốc quan trọng của dự án, góp phần đánh giá điều kiện an toàn hàng không trước khi sân bay bước vào giai đoạn khai thác.

Đại diện Phòng Kinh tế, UBND xã Cồn Tiên cung cấp thông tin cho đoàn - Ảnh: Đ.V

Đoàn cũng đã nắm bắt tình hình kinh tế-xã hội và đi tham quan, tìm hiểu một số mô hình sinh kế bền vững, nông nghiệp hữu cơ và di tích lịch sử văn hóa, địa điểm du lịch nổi bật góp phần thúc đẩy quyền con người, quyền tiếp cận sinh kế của người dân tại các xã Hải Lăng và Cồn Tiên. Trao đổi với đoàn, đại diện lãnh đạo các địa phương mong muốn, qua chuyến đi thực tế đoàn sẽ nắm bắt đầy đủ thông tin cần thiết, đồng thời hỗ trợ địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các lĩnh vực.

Trong đó, có thể hiến kế cho địa phương những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp và khai thác hiệu quả về du lịch gắn với các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và các mô hình sản xuất nông nghiệp, nông sản, sản phẩm truyền thống tiêu biểu của từng địa phương, như: Mô hình canh tác cam sạch ở vùng đồi K4, cam Quảng Lâm, bánh tét Đại An Khê, trồng rừng gỗ lớn ở xã Hải Lăng; hệ thống giếng cổ Gio An, mô hình trồng tiêu hữu cơ, sản xuất nhang sạch ở xã Cồn Tiên…

Qua chuyến đi thực tế, phóng viên, biên tập viên có thêm nguồn thông tin, tư liệu sinh động nhằm phản ánh khách quan, toàn diện các thành tựu của tỉnh. Đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người; giới thiệu các mô hình, các làm hay, hiệu quả, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.