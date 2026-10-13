Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình ì ạch, nhiều gói thầu chưa đạt kế hoạch

Còn gần 2,5ha chưa giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, đến đầu tháng 10/2026, giá trị sản lượng thi công lũy kế toàn Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đạt 709,31 tỷ đồng, tương đương 3,8% giá trị hợp đồng. Dù tăng 103,83 tỷ đồng so với tuần trước, kết quả này vẫn thấp hơn mức kế hoạch điều chỉnh là 1.624,83 tỷ đồng, tương đương 8,7%.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình đang bị chậm tiến độ.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 14,07km, đi qua địa bàn Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 6/2026 đến tháng 12/2027.

Cả ba gói thầu xây lắp chính XL-01, XL-02 và XL-03 đều chưa đáp ứng tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh. Trong đó, gói XL-01 đạt sản lượng lũy kế 361,08 tỷ đồng, gói XL-02 đạt 303,38 tỷ đồng và gói XL-03 đạt 44,85 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh thi công, doanh nghiệp dự án đã huy động khoảng 995 nhân sự cùng 188 máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công tại các vị trí đủ điều kiện, như cầu vượt sông Đuống, cầu chữ Y, cầu Thạc Quả, nút giao Ninh Hiệp và các tuyến đường song hành.

Tuy nhiên, khối lượng thực hiện tại nhiều hạng mục vẫn còn hạn chế. Lũy kế đến kỳ báo cáo, dự án mới hoàn thành 882/5.637 cọc khoan nhồi, 21/3.875 phiến dầm Super T và hai bệ trụ. Đáng chú ý, tại gói XL-02, hai nhà thầu chưa triển khai thi công; còn hạng mục cầu chữ C thuộc gói XL-03 chưa thể thực hiện do vướng đường điện 500kV.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ dự án là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, diện tích đã giải phóng mặt bằng đạt 216,845/219,335ha, tương đương 98,9%. Trong khi đó, số liệu của doanh nghiệp dự án cho thấy diện tích thực tế đã bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 216,24ha, tương đương 98,6%.

Phần diện tích còn lại khoảng 2,49ha tập trung tại các xã Đông Anh và Thư Lâm, Hà Nội. Đây chủ yếu là đất nông nghiệp, trong đó có diện tích đất “đám mạ” có nguồn gốc và quá trình sử dụng đặc thù, chưa có hướng dẫn thống nhất về chính sách bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, một số hộ có đất ở và một ngôi mộ chưa được giải quyết, di chuyển.

Tại Bắc Ninh, khoảng 0,26ha thuộc phường Từ Sơn vẫn đang được hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng. Báo cáo cũng nêu vướng mắc tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Bắc Ninh, thuộc phường Trí Quả, với hơn 2ha nằm trong ranh giới dự án nhưng ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành tại một số vị trí cũng cản trở thi công. Các hạng mục liên quan đến đường điện cao thế, trung thế, đường dây 500kV, trạm biến áp và hệ thống thông tin, viễn thông vẫn cần được xử lý. Trong đó, đường dây 500kV tại khu vực nút giao chữ C là điểm nghẽn trực tiếp khiến hạng mục cầu chưa thể triển khai.

Áp lực nguồn vật liệu

Nguồn vật liệu xây dựng hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt, song dự án vẫn gặp khó do cự ly vận chuyển lớn, thủ tục cấp phép một số mỏ kéo dài và nguồn cung cát, đá chưa hoàn toàn chủ động.

Nhu cầu vật liệu của dự án tương đối lớn, gồm khoảng 3,27 triệu m³ đất đắp, 0,82 triệu m³ đá xây dựng, 0,72 triệu m³ cấp phối đá dăm và 0,47 triệu m³ cát bê tông. Việc bảo đảm nguồn cung ổn định, kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì tiến độ thi công trong thời gian tới.

Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá sản lượng thi công đã có chuyển biến, phạm vi triển khai được mở rộng tại các vị trí đủ điều kiện. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn phụ thuộc đáng kể vào việc hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn vật liệu và xử lý các vị trí giao cắt với những dự án liên quan.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; đồng thời sớm xem xét thủ tục cấp phép mỏ cát phục vụ dự án.

Các bộ, ngành và địa phương liên quan cũng được đề nghị phối hợp xử lý những vướng mắc về đất quốc phòng, phạm vi giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công, từng bước thu hẹp khoảng cách so với kế hoạch.