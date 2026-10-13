Thực hiện “5 không” trong chống khai thác IUU

Sáng 13-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì phiên họp thứ 36 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương ven biển trong cả nước. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa có đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo IUU tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại phiên họp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng một số bộ, ngành Trung ương và địa phương báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm nhằm quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2026.

Khánh Hòa được đánh giá là địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác IUU, xếp thứ 4 trong số 22 địa phương ven biển cả nước. Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành các khuyến nghị thuộc trách nhiệm xử lý của địa phương sau đợt thanh tra này.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện quản lý chặt chẽ đội tàu cá, nhất là tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m và tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản); hoàn thành rà soát, đưa vào quản lý toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, hoạt động trên biển, sản lượng thủy sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc và theo dõi, giám sát tàu cá qua hệ thống giám sát hành trình (VMS) tiếp tục được tăng cường. Qua đó, kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tỉnh cũng tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền; chuyển cơ quan điều tra đối với những trường hợp có dấu hiệu tội phạm, không để hết thời hiệu xử lý hoặc kéo dài hồ sơ. Đồng thời, hoàn thành việc cập nhật, làm sạch dữ liệu nghề cá, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ và kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá dùng chung. Bên cạnh đó, tỉnh chủ động bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng nghề cá, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: Còn tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tỷ lệ tàu cá thực hiện thủ tục xuất, nhập cảng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) chưa cao...

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện “5 không”: Không để phát sinh tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; không để các vụ việc vi phạm quy định về VMS không được xử lý hoặc kéo dài; không để có lô hàng không truy xuất được nguồn gốc; không để số liệu báo cáo sai lệch so với dữ liệu và hồ sơ thực tế.

Bên cạnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương ven biển thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong công tác chống khai thác IUU và thường xuyên phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành Trung ương để giải quyết dứt điểm.

Các địa phương cần ưu tiên nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng nghề cá, nhất là các cảng cá trọng điểm; tập trung hoàn thành việc cập nhật thông tin tàu cá trên hệ thống eCDT; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác IUU tại cấp xã. Đồng thời, xây dựng và triển khai đề án phát triển bền vững ngành thủy sản, góp phần nâng cao đời sống người dân ven biển.

* Ngay sau phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng làm việc với một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển tiếp tục thực hiện quyết liệt kế hoạch hành động khắc phục các khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Các địa phương ven biển trong tỉnh cần chủ động rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; khẩn trương triển khai chính sách chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Đối với những trường hợp đã bảo đảm đầy đủ hồ sơ, địa phương cần thực hiện giải bản tàu cá ngay trong tháng 10-2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các cảng cá không đủ điều kiện hoạt động, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp cảng cá; nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong công tác đăng kiểm tàu cá. Tỉnh sẽ tiến hành thanh tra công tác chống khai thác IUU tại một số địa phương.