Chuyện 'Gần dân nhất' ở Công an phường Ô Chợ Dừa

Hiểu tâm tư, nguyện vọng, vì quyền lợi của người dân

Kể từ khi được phê duyệt chủ trương, bắt đầu thu hồi đất từ ngày 13/7/2026, Công an phường Ô Chợ Dừa đã tham mưu cho UBND phường và trực tiếp thực hiện nhiều phần việc hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch cho thành phố trước ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cùng lực lượng chức năng đến nhà vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại uý Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, lực lượng Công an phường đã chủ động vào cuộc ngay từ đầu để đánh giá tình hình trên địa bàn, tìm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ngoài việc người dân gửi đơn lên UBND phường theo quy định, Công an phường đã chủ động xuống tận nhà để lắng nghe ý kiến, quan điểm của từng hộ trong việc triển khai thực hiện chủ trương dự án.

Bà Phạm Thị Ngà (ở giữa) trò chuyện cùng tổ công tác.

Sau khi tiếp cận được những thông tin cơ bản, lực lượng Công an phường đã tham mưu, báo cáo Hội đồng GPMB phường tổ chức cuộc họp với các hộ dân đã đồng thuận. Khi người dân ký biên bản bàn giao mặt bằng sẽ có phương án bồi thường tiền, lên kế hoạch bốc thăm...

"Đối với nội dung các buổi chi trả tiền cho người dân, chúng tôi chủ động báo cáo và được sự đồng ý của Công an TP Hà Nội, Công an phường đã tổ chức bảo vệ an toàn các buổi chi trả, bố trí cán bộ, phương tiện hỗ trợ người dân chuyển tiền ra ngân hàng hoặc về nơi an toàn. Trong những buổi chi trả, đại diện Ban Chỉ huy Công an phường đã tổ chức tuyên truyền với các hộ dân về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản... để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa khi mang tiền về nhà hoặc gửi ngân hàng", Đại uý Nguyễn Duy Tuấn Minh thông tin.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân được chúng tôi xác định là một trong những khâu quan trọng ngay từ đầu. Bởi muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết phải hiểu người dân đang vướng mắc ở đâu, cần được giải đáp điều gì và cần hỗ trợ những gì trong quá trình di dời.

Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Duy Tuấn Minh

Trong quá trình phá dỡ, Công an phường Ô Chợ Dừa tham mưu Hội đồng GPMB phường bố trí lực lượng bốc dỡ đồ và xe tải vận chuyển đến những nơi mà người dân mong muốn. Các xe tải đều có băng rôn với dòng chữ "Hội đồng GPMB phường Ô Chợ Dừa - Xe hỗ trợ vận chuyển tài sản cho người dân trong diện GPMB". Điều này đã tạo ra khí thế sôi nổi, tạo thêm niềm tin cho các hộ dân về trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Lực lượng Công an phối hợp các lực lượng làm tốt công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

"Có những trường hợp hộ kinh doanh, nhiều máy móc, có những máy nặng vài tấn cũng được Hội đồng GPMB hỗ trợ tối đa. Ban đầu, có gia đình trao đổi phải chờ đến khi thanh lý được hết số máy móc mới chuyển đi và bàn giao nhà. Nắm được thông tin, Công an phường đã tham mưu Hội đồng GPMB phường bố trí xe cẩu, xe tải hỗ trợ, vận chuyển máy móc về Hải Phòng. Ngay trong tối hôm đó, Hội đồng đã triển khai phá dỡ được 10 ngôi nhà, phục vụ việc phá dỡ đúng tiến độ", Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa nhớ lại.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Công an phường Ô Chợ Dừa đã triển khai cán bộ chiến sĩ, xây dựng phương án, phối hợp cùng các lực lượng bảo vệ các buổi phá dỡ. Trong đó, có những buổi kéo dài 22 tiếng, từ 21h tối hôm trước đến 19h tối hôm sau, đảm bảo an toàn, ANTT, không để xảy ra sơ suất.

Trước tình hình nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Công an phường Ô Chợ Dừa đã tham mưu Hội đồng GPMB phường, giao lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) rà soát toàn bộ các nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường, bảo đảm các hộ dân có nhu cầu sẽ được CSKV liên hệ với mức giá ưu đãi để các hộ dân có nơi ăn ở tạm thời, không phải đi xa, bảo đảm cuộc sống cho đến khi có nơi ở mới ổn định. Đối với các hộ chưa bố trí được nơi tập kết tài sản, lực lượng Công an phường đã tham mưu Hội đồng GPMB phường bố trí khu vực tập kết có mái che, có lực lượng trông coi, bảo đảm an ninh, an toàn để người dân yên tâm, đáp ứng yêu cầu tiến độ GPMB...

Lực lượng Công an giúp đưa đón người già yếu đến điểm nhận tiền bồi thường.

Người dân đồng lòng chia sẻ, tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án

Trong số 164 hộ dân trong diện di dời, ban đầu, bà Phạm Thị Ngà, ở 369 La Thành chưa thực sự đồng thuận. Tuy nhiên, sau khi được UBND phường và lực lượng Công an giải thích và vận động, bà Ngà đã thay đổi quan điểm: "Gia đình tôi ở đây từ năm 1982 đến nay, hơn 44 năm nên phải rời đi thì lưu luyến lắm. Nhưng trước tình hình mới, vì sự phát triển của Thủ đô, mình không thể đi ngược lại xu hướng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nói rồi, phải làm cho Hà Nội thay đổi, phát triển hơn. Vì thế, chúng tôi sẵn sàng ủng hộ chủ trương chung của nhà nước và thành phố", bà chia sẻ.

Bà Phạm Thị Ngà cũng là một trong số những người đầu tiên ký biên bản bàn giao và đồng ý phá dỡ nhà phục vụ công tác GPMB. Trong quá trình thực hiện, bà và các hộ dân cũng được UBND phường và Công an phường Ô Chợ Dừa giúp đỡ kiến nghị với thành phố để đảm bảo nhiều quyền lợi. "Khi di dời tài sản, chồng tôi ốm nặng phải nằm viện, lực lượng Công an đã cử CBCS cùng các lực lượng thuộc UBND phường giúp thu dọn hàng hoá cùng các chuyến xe vận chuyển, hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều", bà Phạm Thị Ngà xúc động kể thêm.

Công an phường Ô Chợ Dừa kết hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các buổi chi trả tiền mặt.

Theo ông Nguyễn Anh Quân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa, Trưởng Ban chỉ đạo GPMB dự án, công tác GPMB vốn dĩ là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Giai đoạn hiện nay, GPMB còn được xác định như một nhiệm vụ chính trị đột xuất. Đối với dự án này, vai trò tham mưu của lực lượng Công an nói chung, Công an phường Ô Chợ Dừa nói riêng thể hiện rõ nét.

"Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, trực tiếp là đồng chí Giám đốc đã tham mưu Thường trực Thành uỷ, thường xuyên kiểm đếm trách nhiệm, tiến độ trong GPMB. Từ đó, lan toả tinh thần xuống lực lượng Công an phường. Là cán bộ ở cơ sở nhiều năm, tôi đánh giá, chưa bao giờ lực lượng Công an lại chủ động tham gia ngay từ ban đầu và xuyên suốt với chính quyền trong triển khai công tác tổ chức GPMB như vậy", Bí thư Đảng uỷ phường Ô Chợ Dừa nhấn mạnh.

Bí thư Đảng uỷ phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân họp với các hộ dân về công tác đền bù, GPMB.

Ông Nguyễn Anh Quân phối hợp MTTQ phường Ô Chợ Dừa thăm hỏi, tặng quà hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện di dời.

Trong phối hợp đo đạc, kiểm đếm, rà soát nhân hộ khẩu - vai trò của lực lượng Công an rất quan trọng, đây là một trong những căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính trong chính sách bồi thường GPMB. Công an phường đã làm rất tốt và từ rất sớm. Khi mới có sơ khai về chủ trương, lực lượng Công an đã lập danh sách dựa trên phần mềm quản lý nhân hộ khẩu để cung cấp cho UBND phường xây dựng dự thảo phương án về tài chính, dự kiến nguồn ngân sách trong tổng mức đầu tư dự án.

Quá trình triển khai, Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp rất chặt chẽ trong việc tham mưu bảo đảm tình hình ANTT, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. CSKV là kênh tham mưu vô cùng cần thiết, gần dân nhất, hiểu dân nhất, cùng với đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố... góp phần hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường tái định cư. Đặc biệt, khi vào cuộc tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng không phải cưỡng chế, càng thể hiện hơn vai trò, tính gần dân, kỷ luật của lực lượng Công an

Bí thư Đảng uỷ phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân

Công an phường Ô Chợ Dừa cùng các lực lượng trước khi phá dỡ ngôi nhà cuối cùng, bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Đây là những hành động thiết thực hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua "Ba Nhất" của Công an phường ở trung tâm Thủ đô. Đặc biệt, đơn vị đã chia thành 5 tổ công tác do 5 đồng chí Phó trưởng Công an phường làm Tổ trưởng, cùng lực lượng GPMB của UBND phường, hệ thống chính trị phường như: Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... tiếp cận từng khu vực, từng đối tượng tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân... Từ đó có tác động tích cực đến bà con trong việc chấp hành chủ trương của thành phố.

Cao điểm triển khai thực hiện từ ngày 2/9/2026, tính đến 16h30 ngày 9/10/2026, công tác GPMB dự án đã chính thức hoàn thành 100%, vượt tiến độ, và quan trọng nhất là không phải cưỡng chế. Bí thư Đảng uỷ phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân cho biết, đối với những dự án trọng điểm, ảnh hưởng đời sống dân sinh, bà con phải thay đổi thói quen, nếp sống... có những người sống hàng chục năm nay, cuộc sống bám mặt đường, bám cửa hàng mưu sinh..., để thay đổi là không dễ dàng gì. Vì vậy, thành công nhất ở đây là lực lượng Công an đã cùng cả hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận để người dân đồng lòng chia sẻ, từ đó đồng hành cùng chính quyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, bàn giao mặt bằng, không cần phải cưỡng chế...