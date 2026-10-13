Dự án phố đi bộ vào chặng nước rút trước Festival Trà Quốc tế

Tọa lạc tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), dự án khu đô thị mới kết hợp phố đi bộ đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hình thành không gian thương mại, dịch vụ và sinh hoạt công cộng tại khu vực trung tâm.

Dự án có quy mô khoảng 6,64ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 894,5 tỉ đồng với định hướng phát triển tổ hợp đô thị đa chức năng.

Theo thiết kế, tuyến phố đi bộ dài hơn 330m, rộng 52m, kết nối các khu thương mại, dịch vụ và nhà ở, phía dưới bố trí tầng hầm khoảng 1,9ha phục vụ đỗ xe và các hoạt động dịch vụ.

Dự án phố đi bộ trung tâm đang vào chặng nước rút

Dọc tuyến phố có 174 căn nhà ở thương mại trung và cao cấp, cao 6 tầng, được bố trí theo trục kiến trúc thống nhất, tạo thành dải công trình gắn với không gian phố đi bộ.

Ghi nhận của PV Văn Hóa thời điểm giữa tháng 10.2026, trên công trường, máy móc, nhân công được huy động, tập trung hoàn thiện mặt tiền các tòa nhà, lát đá khu vực sân và vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt các công trình phụ trợ phục vụ Festival.

Các hạng mục được triển khai đồng loạt, trong đó việc hoàn thiện cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật là những phần việc cần được tập trung trước thời điểm tổ chức sự kiện.

Theo thông tin từ đơn vị thi công, phần móng, cột và vách hầm đã hoàn thành; nắp hầm đã cơ bản hoàn thiện; một số căn nhà thương mại được triển khai phần thân tầng 2.

Nhân công được huy động để hoàn thiện các hạng mục trước thềm Festival Trà Quốc tế 2026

Trước đó, trao đổi với PV, đại diện Ban Quản lý Dự án cho biết, thời điểm cao điểm, công trường có thể huy động từ 350 - 400 công nhân để tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026 Nguyễn Thị Loan đã kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến phố đi bộ, một trong những địa điểm tổ chức các hoạt động trọng tâm của sự kiện.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình và bàn giao mặt bằng theo đúng cam kết để các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối phối hợp tiếp nhận, bàn giao mặt bằng, chỉ đạo đơn vị điện lực lắp đặt hệ thống điện; Sở VHTTDL khảo sát, xây dựng phương án bố trí các không gian trưng bày phục vụ Festival.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế tại dự án

Công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường tại khu vực phía trước và phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp cũng được yêu cầu triển khai cùng phương án phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe và bảo đảm an ninh, trật tự.

Theo kế hoạch tổ chức, tuyến phố đi bộ và khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm gồm lễ khai mạc, bế mạc, diễu hành nghệ thuật "Rước trà khai hội", "Đêm hội thưởng trà" và các chương trình nghệ thuật.

Không gian Festival còn có các hoạt động trưng bày sản phẩm trà, trải nghiệm văn hóa trà, ẩm thực và xúc tiến đầu tư tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận sâu hơn với văn hóa trà Thái Nguyên.

Trà gắn bó lâu đời với đời sống và sinh kế của người dân địa phương, vì vậy các hoạt động trưng bày, thưởng trà và trải nghiệm văn hóa tại phố đi bộ sẽ là nội dung đáng chú ý của Festival năm nay.

Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung không gian công cộng, thương mại và dịch vụ tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên đồng thời tạo địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch trong Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30.10 - 7.11, với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4.11.1831 - 4.11.2026).

Sự kiện gồm 12 hoạt động chính về văn hóa, đối ngoại, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà, hướng tới tôn vinh giá trị của trà và thúc đẩy ngành chè phát triển theo hướng giá trị cao, hữu cơ, an toàn, bền vững.