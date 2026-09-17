Thu nhập của người Mỹ đạt mức cao kỷ lục

Thu nhập trung vị hàng năm sau khi đã trừ đi lạm phát của hộ gia đình ở Mỹ qua các năm - Nguồn: Cục Thống kê dân số Mỹ/WSJ.

Theo báo cáo thường niên của Cục Thống kê dân số Mỹ, thu nhập của người Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, với sự gia tăng đáng kể ở các hộ gia đình có thu nhập cao và sự cải thiện thu nhập của phụ nữ so với nam giới.

Báo cáo này cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của các hộ gia đình Mỹ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, trước khi cuộc chiến ở Iran dẫn đến giá xăng tăng cao, lạm phát gia tăng và áp lực tài chính đối với người dân Mỹ.

Theo dữ liệu mới, thu nhập trung vị của hộ gia đình ở Mỹ đã vượt qua mức đỉnh trước đại dịch Covid-19, đạt 87.460 USD trong năm 2025, tăng 2,6% so với năm 2024 sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Các hộ gia đình có thu nhập cao đã chứng kiến sự tăng trưởng trưởng thu nhập, trong khi các hộ gia đình có thu nhập thấp không có sự thay đổi đáng kể, phản ánh sự phân hóa ngày càng lớn khi những người có thu nhập cao chiếm phần lớn chi tiêu trong nền kinh tế.

Chuyên gia kinh tế Shannon Grein của Wells Fargo nhận định với tờ báo Wall Street Journal: "Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế có thể đang tìm lại đà phát triển sau đại dịch”. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng những lợi ích này không được cảm nhận đồng đều giữa các nhóm thu nhập khác nhau.

Một trong những điểm nổi bật của báo cáo là sự cải thiện trong khoảng cách thu nhập giữa nam giới và phụ nữ. Sau hai năm liên tiếp khoảng cách này gia tăng, năm 2025 ghi nhận sự cải thiện khi phụ nữ làm việc toàn thời gian quanh năm kiếm được khoảng 0,84 USD cho mỗi 1 USD mà nam giới tương đương kiếm được, tăng từ mức khoảng 0,81 USD của năm trước.

Tỷ lệ thu nhập giữa phụ nữ và nam giới ở Mỹ qua các năm - Nguồn: Cục Thống kê dân số Mỹ/WSJ.

Các hộ gia đình do người Mỹ gốc Phi đứng đầu đã có mức tăng thu nhập lớn nhất trong các nhóm chủng tộc, với mức tăng 4,8%, trong khi các hộ gia đình của người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha đạt mức tăng 2,9%. Mức tăng thu nhập của các hộ gia đình gốc Tây Ban Nha và châu Á không có sự khác biệt đáng kể.

Bản báo cáo được công bố ngày 15/9 cũng cho thấy một bức tranh không đồng nhất về tình trạng nghèo đói ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dựa trên một thước đo rộng mà nhiều nhà kinh tế sử dụng, Cục Thống kê dân số Mỹ ước tính rằng 13,1% dân số nước này, tương đương khoảng 44,4 triệu người, sống trong cảnh nghèo đói trong năm ngoái, không có sự thay đổi đáng kể so với năm 2024. Tuy nhiên, thước đo nghèo đói chính thức của Chính phủ liên bang cho thấy 10,2% dân số sống trong cảnh nghèo đói, giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm trước.

Tỷ lệ nghèo chính thức ở Mỹ qua các năm - Nguồn: Cục Thống kê dân số Mỹ/WSJ.

Khoảng 26,7 triệu người Mỹ - tương đương 7,9% dân số - không có bảo hiểm y tế trong suốt cả năm, không có sự thay đổi đáng kể so với năm trước. Điều quan trọng là báo cáo này đánh dấu đợt dữ liệu cuối cùng trước khi việc rút lại các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (Obamacare) vào đầu năm 2026 khiến hàng triệu người phải từ bỏ bảo hiểm.

Báo cáo cho thấy phụ nữ Mỹ đã có những bước tiến về tài chính khi các công việc trong ngành chăm sóc sức khỏe, một ngành truyền thống do phụ nữ chiếm ưu thế, đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Phụ nữ ở nước này đã có thêm 765.000 việc làm kể từ tháng 12 năm 2024, trong khi nam giới mất 6.000 việc làm trong cùng khoảng thời gian, theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ.

Thu nhập trung vị của phụ nữ Mỹ làm việc toàn thời gian quanh năm đã tăng 3,2% trong năm 2025 so với năm 2024, trong khi nam giới không cho thấy sự thay đổi thu nhập đáng kể về mặt thống kê, theo dữ liệu mới.

Chuyên gia kinh tế lao động Corinne Low tại Đại học Pennsylvania, người có nghiên cứu tập trung vào phụ nữ trong môi trường làm việc, nhận định: "Có vẻ như đây là sự khởi đầu của một sự tái cấu trúc cơ bản, mà trong đó, nam giới đang gặp khó khăn hơn trên thị trường lao động”.

Xét theo khu vực, thu nhập trung vị của các hộ gia đình ở miền Nam của Mỹ tăng 3,4% lên 80.690 USD trong năm 2025. Mức thu nhập trung vị ở khu vực Đông Bắc là 95.110 USD, ở Trung Tây là 85.820 USD, và ở miền Tây là 97.440 USD, không có sự thay đổi đáng kể so với năm trước.

Báo cáo của Cục Thống kê dân số Mỹ cũng cho thấy khoảng cách thu nhập gia tăng giữa nhóm thu nhập cao nhất và nhóm thu nhập thấp nhất. Mức thu nhập trung vị của các hộ gia đình ở nhóm 10% thu nhập cao nhất đạt 261.300 USD, cao gấp 13,1 lần so với các hộ gia đình ở nhóm 10% thu nhập thấp nhất, tăng so với tỷ lệ 12,2 vào 1 thập kỷ trước.