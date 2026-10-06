Cụm thi đua số 2 TAND tỉnh An Giang: Thi đua thực chất, gắn với chất lượng xét xử

Ông Lại Hiệp Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Hiệp Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND; cùng lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của TAND các khu vực 4, 7, 8, 10 và 12 - An Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của Cụm; đồng thời kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, số liệu, tài liệu chứng minh, kết quả tự chấm điểm và hồ sơ đề nghị khen thưởng của từng đơn vị.

Việc bình xét, suy tôn được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Hiệp Phong yêu cầu các đơn vị trong Cụm tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và chỉ đạo của TANDTC, TAND tỉnh An Giang trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xét xử.

Người đứng đầu đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc đúng pháp luật, đúng thời hạn và ngày càng nâng cao về chất lượng.

Đặc biệt, các đơn vị phải rà soát, xây dựng lộ trình và tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm toàn bộ vụ, việc đã thụ lý trước năm 2025 theo chỉ đạo của TANDTC; phân công rõ trách nhiệm đối với từng hồ sơ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để vụ, việc tồn đọng, kéo dài hoặc phát sinh quá hạn luật định.

Đồng chí Lại Hiệp Phong nhấn mạnh, công tác thi đua không được dừng ở việc phát động phong trào mà phải được tổ chức thực chất, có tiêu chí rõ ràng, chỉ tiêu đo đếm được và sản phẩm cụ thể.

Kết quả thi đua phải thể hiện bằng số lượng, chất lượng vụ, việc đã giải quyết; việc khắc phục án tồn đọng, nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại, chuyển đổi số, công bố bản án, tổ chức phiên tòa trực tuyến và phiên tòa rút kinh nghiệm.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị phải làm tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án có bản lĩnh, liêm chính, trách nhiệm, chuyên nghiệp và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Ông Nguyễn Thanh Tâm phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm 2026, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 đã triển khai nghiêm túc các phong trào thi đua do TANDTC và TAND tỉnh An Giang phát động.

Đồng thời chủ động tổ chức các đợt thi đua chuyên đề, gắn chỉ tiêu thi đua với tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử và trách nhiệm của từng công chức.

Trong năm 2026, toàn Cụm đã giải quyết 12.762/13.628 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 93,65%; không có vụ, việc quá thời hạn luật định.

Công tác hòa giải, đối thoại, tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm và công khai bản án, quyết định tiếp tục được đẩy mạnh.

Các đơn vị đã tổ chức 99 phiên tòa, phiên họp trực tuyến; 131 phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố 2.033/2.033 bản án, quyết định thuộc trường hợp phải công bố, đạt tỷ lệ 100%.

Những kết quả này cho thấy phong trào thi đua đã từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số.

Riêng đối với TAND khu vực 12 - An Giang, trong năm qua đã thụ lý 2.081 vụ, việc các loại, giải quyết 2.012 vụ, việc, đạt tỷ lệ 96,68%; bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 18,62 vụ, việc/tháng.

Án hình sự, án hành chính và việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đều đạt tỷ lệ giải quyết 100%; các vụ, việc dân sự đạt 96,45%. Đơn vị không có án quá thời hạn luật định, không có án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Công tác hòa giải, đối thoại đạt kết quả tích cực với 1.416/1.878 vụ, việc hòa giải, đối thoại thành, đạt 75,4%; trong đó, 241/241 vụ, việc hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thành, đạt 100%.

Đơn vị tổ chức 10 phiên tòa trực tuyến, 24 phiên tòa rút kinh nghiệm và 3 phiên họp trực tuyến về áp dụng biện pháp xử lý hành chính; công bố 338/338 bản án, quyết định thuộc trường hợp phải công bố, đạt 100%.

Một trong những điểm nổi bật là cách làm “phát huy trí tuệ tập thể kết hợp ứng dụng công nghệ số”.

Lãnh đạo đơn vị giao chỉ tiêu, kế hoạch tiến độ đến từng Thẩm phán, Thư ký; duy trì giao ban vào chiều thứ Sáu hằng tuần để rà soát hồ sơ, tháo gỡ khó khăn và cảnh báo nguy cơ chậm tiến độ.

Mô hình chia nhóm nghiệp vụ giúp tăng cường trao đổi, kiểm tra chéo, hỗ trợ xử lý các vụ án phức tạp; qua đó hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng văn bản tố tụng.

Chuyển đổi số được triển khai gắn với hoạt động chuyên môn. TAND khu vực 12 từng bước số hóa hồ sơ lưu trữ, xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử; đẩy mạnh khai thác phần mềm Trợ lý ảo và các phần mềm nghiệp vụ.

Trong năm, đơn vị có 1 sáng kiến tập thể và 19 sáng kiến cá nhân được cấp có thẩm quyền công nhận, góp phần tạo động lực đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Từ kết quả kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và bình xét tại hội nghị, TAND khu vực 12 - An Giang được các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét tặng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân năm 2026”.

Kết quả suy tôn ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chủ động đổi mới và những kết quả nổi bật của tập thể đơn vị trong năm công tác.

Bước sang năm 2027, Cụm thi đua số 2 xác định tiếp tục gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ nâng cao chất lượng xét xử, quản lý chặt tiến độ giải quyết án và tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Trọng tâm là rà soát, xử lý dứt điểm các vụ, việc tồn đọng, kéo dài, tạm đình chỉ hoặc có nguy cơ quá hạn; phấn đấu bảo đảm 100% vụ, việc được giải quyết trong thời hạn luật định và hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan.

Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại; tăng cường tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm; bảo đảm dữ liệu nghiệp vụ “đúng, đủ, sạch, sống”; thực hiện nghiêm việc công bố bản án, quyết định; khai thác hiệu quả Trợ lý ảo và các nền tảng số của Tòa án.

Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tiếp tục được xác định là nền tảng để xây dựng đội ngũ công chức Tòa án bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị là dịp để các đơn vị trong Cụm đánh giá thực chất kết quả công tác, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua.

Kết quả suy tôn TAND khu vực 12 đồng thời tạo động lực để các đơn vị tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đưa thi đua trở thành động lực trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và bảo vệ công lý.