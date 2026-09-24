THƯ CẢM ƠN

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đã quan tâm, đồng hành và chung tay cùng Chương trình “Trung thu cho em năm 2026”, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trân trọng cảm ơn: Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp; Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Đồng Tháp; Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Đồng Tháp; Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Cần Thơ; Nhà thuốc Hoa Sen; Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành; Công ty Phúc Anh; Công ty TNHH Nam Huy Đồng Tháp; Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Uyên Nhi; Hợp tác xã Rạch Gầm; Cơ sở sản xuất bánh trung thu Minh Tâm; Cơ sở sản xuất bánh trung thu Khiết Minh; Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành; Trại giam Phước Hòa; ông Lữ Văn Quảng; Lương y Lê Vương Quốc Hùng; gia đình chị Cao Ngọc Duyên; Quán cơm Hoàng Mai; Bác sĩ Nguyễn Thành Úc; gia đình chị Thu Hà; chị Nguyễn Thị Anh Thư; anh Hà Văn Út.

Sự đồng hành, sẻ chia của quý đơn vị, cá nhân là nguồn động viên quý báu, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và mang niềm vui trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các chương trình vì cộng đồng của đơn vị.