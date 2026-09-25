Tăng cường kết nối ngoại giao văn hóa Việt Nam - Hy Lạp tại UNESCO

Đoàn Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương chào mừng đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đến Hy Lạp tham dự sự kiện và đánh giá cao việc tổ chức sự kiện có ý nghĩa nhằm kết nối giao lưu văn hóa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Hy Lạp có lịch sử văn hóa lâu đời, đặc sắc, có nhiều di sản văn hóa phong phú và luôn trân trọng các giá trị nhân văn. Đối thoại không chỉ giới thiệu bản sắc độc đáo của mỗi quốc gia mà còn tạo không gian để hai nền văn hóa đối thoại, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và cùng khám phá những giá trị chung.

Vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Việt Nam đề xuất, chính thức xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, với sự đồng bảo trợ của 103 quốc gia, thể hiện đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm của Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu văn hóa như “Ode to Peace - Lễ hội Văn hóa và Giáo dục” đã góp phần hiện thực hóa vai trò của văn hóa, giúp tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia, thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững và đưa tinh thần Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững vào đời sống.

Trước đó, đoàn Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam do bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó Tổng thư ký, đã tới thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Tiếp đoàn, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã thông tin về tình hình địa bàn, trong đó có hợp tác văn hóa giữa hai nước. Thông qua ngoại giao nhân dân, việc kết nối các chuyên gia, nghệ sĩ, thanh niên và cộng đồng, các hoạt động của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Các nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc và giao lưu với khán giả trong Chương trình Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán tổ chức, để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trong lòng bạn bè Hy Lạp và quốc tế.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)