Quảng Ninh bố trí áo phao, phao cứu sinh tại các cầu và tuyến đường ven biển

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh dọc sông Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã tham mưu cho UBND địa phương rà soát các khu vực gầm cầu, đường ven biển và các điểm nguy hiểm trên sông, suối, ngầm tràn và chủ động triển khai các phương án bảo vệ.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Điển hình, Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 đã tổ chức treo, bố trí áo phao và phao cứu sinh tại các vị trí cầu Ka Long, cầu Hòa Bình, cầu Ka Long 2 và dọc bờ sông Ka Long. Tại mỗi cây cầu, đơn vị bố trí 5 bộ áo phao và phao cứu sinh ở các vị trí thuận tiện, dễ quan sát, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh dọc sông Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Tại phường Hồng Gai, Ban Chỉ huy Quân sự phường chủ động lắp đặt các trang thiết bị cứu hộ, phao bơi và áo phao tại các vị trí dễ nhận biết dọc tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu Ka Long. Ảnh: TTXVN phát

Việc trang bị sẵn các phương tiện cứu hộ tại chỗ nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý ban đầu trong những phút đầu xảy ra sự cố đuối nước hoặc tai nạn sông nước, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, nước sông dâng cao, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Móng Cái 1 tiến hành treo áo phao, phao cứu sinh trên cầu vượt sông. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với việc chủ động triển khai phương tiện, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước; chung tay giữ gìn, không tự ý di chuyển hoặc mang trang thiết bị cứu hộ ra khỏi vị trí quy định. Khi phát hiện sự cố hoặc phương tiện cứu hộ bị hư hỏng, thất lạc, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý, bổ sung, bảo đảm các điểm cứu hộ luôn sẵn sàng phát huy tác dụng khi cần thiết.