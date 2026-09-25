Ngày 25/9: Giá heo hơi bắt đầu xuất hiện nhịp điều chỉnh

Giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, Đồng Tháp và An Giang. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg, không có địa phương nào điều chỉnh so với ngày trước đó.

Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là những địa phương có giá cao nhất khu vực và cũng dẫn đầu cả nước, cùng đạt 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại tại miền Bắc đồng loạt giữ mức 59.000 đồng/kg.

Như vậy, thị trường phía Bắc tiếp tục duy trì mặt bằng giá khá đồng đều khi toàn khu vực chỉ có hai mức 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận một địa phương quay đầu giảm. Cụ thể, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, từ 58.000 đồng/kg xuống còn 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Thanh Hóa vẫn là địa phương duy nhất giữ mức 59.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng đứng ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, trong đó có Đắk Lắk, cùng giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay xuất hiện tín hiệu giảm khi 2 địa phương đồng loạt điều chỉnh. Theo đó, giá heo hơi tại Đồng Tháp và An Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 57.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng đứng ở mức thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg.

Đồng Nai không thay đổi, duy trì mức 59.000 đồng/kg, qua đó tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất miền Nam. Như vậy, giá heo hơi phía Nam hiện dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Diễn biến này đáng chú ý bởi chỉ hai ngày trước, Đồng Nai đã tăng 1.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg, đánh dấu nhịp tăng xuất hiện trở lại tại thị trường phía Nam. Tuy nhiên, đến phiên hôm nay, hai địa phương khác lại giảm giá.

Xét trên phạm vi toàn quốc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Mức cao nhất 60.000 đồng/kg vẫn tập trung hoàn toàn tại miền Bắc, gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Trong khi đó, mức thấp nhất 57.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương thuộc miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam.

Những phiên gần đây cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt. Thay vào đó, các mức điều chỉnh chủ yếu khoảng 1.000 đồng/kg và xuất hiện cục bộ tại từng địa phương.

Việc ba địa phương quay đầu giảm trong phiên hôm nay sau một số phiên tăng trước đó cho thấy cung - cầu trên thị trường đang có sự giằng co rõ hơn./.