Gia Lai mở hướng hợp tác thể thao, sức khỏe với Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Cổ Minh Đức.

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp và làm việc với Giáo sư Cổ Minh Đức - Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon và Đại học Paris 12 (Cộng hòa Pháp), kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Pháp ngữ (AFS).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trao đổi về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Gia Lai; đồng thời định hướng mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục - nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp của Pháp trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đáng chú ý, hai bên trao đổi khả năng hợp tác giữa Gia Lai và vùng Normandie trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên. Phía Pháp có kinh nghiệm trong xây dựng các trung tâm thể thao thành tích cao, đào tạo, nghiên cứu và y học thể thao; trong khi Gia Lai có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển thể thao dưới nước, võ thuật và du lịch sức khỏe.

Từ những lợi thế này, hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác về thể thao, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu khoa học và du lịch, góp phần tạo thêm sản phẩm mới, đồng thời kết nối nghiên cứu, đổi mới công nghệ với phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với đó là ý tưởng hình thành Phòng thí nghiệm quốc tế về đổi mới thể thao - sức khỏe, tập trung nghiên cứu đa ngành về thể thao, phòng bệnh, sức khỏe cộng đồng và đào tạo chuyên gia y học thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Giáo sư Cổ Minh Đức qua chuyến công tác có thêm thông tin thực tế về Gia Lai, từ đó kết nối tỉnh với các đối tác, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Pháp.

Đoàn công tác của Giáo sư Cổ Minh Đức sẽ tiếp tục khảo sát các cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp và một số địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế để xác định những nội dung hợp tác cụ thể và các đầu mối tiếp tục kết nối với đối tác Pháp.

Gia Lai có diện tích khoảng 21.576 km2, dân số trên 3,5 triệu người; hơn 60% là lực lượng lao động. Hệ thống giáo dục - đào tạo của tỉnh gồm 3 trường đại học, 7 phân hiệu đại học và 12 cơ sở đào tạo nghề, hằng năm cung cấp gần 40.000 lao động có trình độ và tay nghề.