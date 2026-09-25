Đồng Tháp: Vận hành các công trình phòng, chống triều cường

Các cống dọc theo tuyến đường tỉnh 864 sẽ đóng ngăn mặn trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch.

Theo bản tin dự báo triều cường khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn tỉnh Đồng Tháp ngày 21-9 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Mỹ Tho có khả năng đạt 1,8 m, cao hơn báo động III khoảng 20 cm, tập trung trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 30-9.

Để chủ động phòng, chống triều cường, bảo vệ sản xuất, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang sẽ vận hành các công trình thủy lợi theo phương án ứng phó với đợt triều cường này.

Cụ thể, tại khu vực Dự án Đông Bảo Định, các cống Gò Cát và Xoài Hột được vận hành đóng; cống Bảo Định vận hành với số cửa mở hạn chế.

Đối với các cống dọc đường tỉnh 864 gồm: Âu Nguyễn Tấn Thành, Cầu Cống, Rạch Gầm, Phú Phong, Cây Còng, Hai Tân, Mù U và Cái Sơn sẽ vận hành đóng; riêng cống Chùa 1 vận hành xả nước.

UBND các xã, phường: Mỹ Tho, Mỹ Phong, Đạo Thạnh, Trung An, Kim Sơn, Vĩnh Kim, Ngũ Hiệp và Long Tiên cần thông tin đến người dân để chủ động trong sản xuất, phòng, chống và ứng phó với triều cường.

Đặc biệt, người dân tại các khu vực trũng thấp phía ngoài đê bao, bên ngoài cống Bảo Định thuộc các phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Trung An và khu vực bên ngoài cống Xoài Hột thuộc xã Kim Sơn cần chủ động các biện pháp bảo vệ sản xuất, tài sản và hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.