Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Phòng ngừa tham nhũng phải đi trước, kiểm soát quyền lực phải thực chất

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố phát biểu tại phiên họp. Ảnh: T.CÔNG

Dự phiên họp có đại diện Vụ Địa phương 2 (Ban Nội chính Trung ương); Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan liên quan và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026; xem xét tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản, xử lý dự án tồn đọng và tài sản, nhà đất dôi dư; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện Vụ địa phương 2 (Ban Nội chính Trung ương) và các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: T.CÔNG

Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, qua báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo), các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng đã triển khai 120/146 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo giao, cơ bản bảo đảm tiến độ.

Bí thư Thành ủy đề nghị nhìn thẳng vào hạn chế trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực ở một số nơi. Việc nhận diện vị trí, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa kịp thời; kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, chưa tập trung vào những khâu dễ xảy ra sai phạm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (hàng đầu bên trái) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (hàng đầu bên phải) dự phiên họp. Ảnh: T.CÔNG

Đề cập vụ án vừa xảy ra tại phường Hòa Khánh liên quan các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, Bí thư Thành ủy yêu cầu phân tích kỹ, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong quản lý, phòng ngừa. “Phòng ngừa phải đi trước; kiểm tra, giám sát phải chủ động, từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực phải thực chất”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Về chống lãng phí, Bí thư Thành ủy lưu ý một số dự án kéo dài, tài sản công và trụ sở dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng đến việc đưa nguồn lực vào phát triển. Thành phố cần gắn chống lãng phí với khơi thông nguồn lực, đưa đất đai, tài sản và dự án đang tồn đọng vào khai thác hiệu quả.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán còn chậm; tình trạng e ngại trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc vẫn xuất hiện ở một số nơi. Với các nhiệm vụ còn phải hoàn thành trong năm, từng việc cần xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm; những nhiệm vụ có nguy cơ chậm phải sớm làm rõ nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Đối với những nội dung trình phiên họp, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu trao đổi thẳng vào vướng mắc, nhất là tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc; thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán; thu hồi tài sản; xử lý dự án tồn đọng và tài sản dôi dư. Mỗi nội dung thảo luận phải hướng tới phương án xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện.