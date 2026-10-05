Thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Đảng bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định: thành lập Đảng bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai gồm 245 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Đảng ủy Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai.

Cùng với đó là các quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh gồm 67 đảng viên; chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Đảng ủy Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Việc thành lập tổ chức Đảng và kiện toàn cấp ủy có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên, liên tục của tổ chức Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị tập thể cấp ủy các tổ chức Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát và phát triển đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; góp phần xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ, đại diện Đảng bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai hứa sẽ giữ vững tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; cùng tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.